Eliminato Isola dei famosi 2025 chi è? Rischia Jasmin Salvati con una percentuale altissima: sondaggi

Non è andata come si sperava la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025 ed ha causa dei bassi ascolti si è deciso di chiuderla prima del previsto mandando in onda una doppia puntata a settimane. Aldilà degli ascolti, tuttavia, il reality condotto da Veronica Gentili che vede come opinionista Simona Ventura questa sera, 11 giugno 2025, tornerà in onda con una nuova puntata ricca di dinamiche e colpi di scena, tra sfide, prove, soprese ed soprattutto le eliminazioni, forse più di uno: chi sarà l’eliminato Isola dei famosi 2025?

A rischio eliminazioni questa settimana sono finite tre donne, tre naufraghe che in queste settimane hanno dimostrato di essere molto diverse tra loro ma di avere in comune la grinta e la volontà di restare più lungo e, magari, vincere l’edizione: Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jasmin Salvati. Stando ai pronostici ed ai sondaggi sui vari forum e le pagine dedicate a rischiare di essere eliminata con una percentuale molto alta è Jasmin Salvati, infatti solo il 22% ha votato per salvarla. Tutto ciò può anche spiegarsi con le recenti polemiche che hanno investito la giovane dopo le sue frasi choc e offensive contro Chiara Balistreri.

Jasmin Salvati è l’eliminato Isola dei famosi 2025? I sondaggi salvano Teresanna e Loredana

Stando a quanto trapela dai sondaggi e dalle votazioni, l’eliminato Isola dei famosi 2025 dovrebbe essere Jasmin Salvati. Le altre due, infatti, hanno delle preferenze molto alte. Al primo posto c’è Loredana Cannata, ben il 38,93% dei voti sono in suo favore seguita poco dopo da Teresanna Pugliese con il 38,59% di preferenze. Sarà Jasmin l’eliminata? La modella da parte sua è convinta di uscire ed infatti parlando con gli altri naufraghi ha ammesso di essere convinta di uscire e che se dovesse essere così non avrebbe nessun problema ad uscire e riabbracciare il fidanzato. Non sa però che in realtà qualora dovesse uscire potrebbe sempre decidere di andare all’ultima spiaggia con Dino Giarrusso e Alham.

