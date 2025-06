Si preannuncia una puntata scoppiettante quella di questa sera, mercoledì 4 giugno 2025, del reality di Canale5. Innanzitutto ci sarà un eliminato Isola dei famosi 2025 tra i tre naufraghi che sono in nomination: Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso, chi tra di loro riceverà meno preferenze dal pubblico, tuttavia, non dovrà abbandonare subito l’Isola ma potrà decidere di rimanere nell’ultima spiaggia, così come era già stato chiesto ad Alessia Fabiani la scorsa volta ma ha rifiutato, e sperare in seguito di rientrare in gioco insieme a tutti gli altri. Oppure potrà decidere di abbandonare definitivamente l’Isola dopo essere stato eliminato.

Ielma, chi è la sorella di Mario Adinolfi morta suicida/ "Era l'unica che avevo": la toccante confessione

Come anticipato sopra, tuttavia, non ci sarà un unico eliminato Isola dei famosi 2025, subito dopo si aprirà una secondo televoto flash con tutti gli altri naufraghi. Insomma, puntata ricca di colpi di scena ma chi rischia di essere l’eliminato tra Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso e Mario Adinolfi? Sondaggi e pronostici delle pagine dedicata e delle fanpage parlano chiaro: non dovrebbero esserci dubbi sulla salvezza di Patrizia. La conduttrice e annunciatrice tv in tutti i sondaggi è in testa alle preferenze con una percentuale altissima. Nei sondaggi di ForumFree, per esempio, ben il 61,71% dei votati ha votato per salvare lei, numeri che dovrebbero preservarla dal rischio eliminazione.

Genitori Chiara Balistreri, chi sono la madre Roberta Etzi e il padre assente/ "Lui ha lasciato un vuoto"

Eliminato Isola dei famosi 2025: chi è tra Dino Giarrusso e Mario Adinolfi? Sondaggi e pronostici

Se da una parte Patrizia Rossetti, salvo colpi di scena clamorosi, è salva, dall’altro a rischiare di poter essere eliminato Isola dei famosi 2025 sono Dino Giarrusso e Mario Adinolfi. L’ex deputato più volte ha confessato di voler abbandonare il reality perché stanco e sofferente, ha un peso non indifferente che gli rende complicato anche fare un bagno e nonostante abbia dei benefici extra che altri naufraghi non hanno ha ammesso di essere arrivato al limite. Nei sondaggi di ForumFree Mario Adinolfi ha una percentuale di preferenza pari al 22,15% mentre Dino Giarrusso del 16,14% si tratta dunque di un testa a testa ed uno dei due sarà l’eliminato Isola dei famosi 2025 ma non è detta l’ultima parola, potrà rimanere in gioco decidendo di restare all’ultima spiaggia.