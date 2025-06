Eliminato Isola dei Famosi 2025, chi è? Ecco chi potrebbe uscire secondo i sondaggi tra Chiara Balistreri, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza.

Eliminato Isola dei Famosi 2025, chi è? Se la giocano Chiara Balistreri, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa mercoledì scorso con tre concorrenti in nomination. Si tratta di Chiara Balistreri, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza e questa sera, lunedì 16 giugno, uno di loro dovrà lasciare le Honduras sbarcando a quella che si chiama ‘ultima spiaggia’ insieme a Jasmin, Paolo Vallesi, Dino Giarrusso e Alham El Brinis. Chiaramente, la domanda più frequente che si stanno facendo i fan è chi sarà eliminato oggi lunedì 16 giugno dall’Isola dei Famosi 2025? Andiamo a vedere cosa dicono i sondaggi!

Chi è Mary, sorella di Loredana Cannata/ Dalla vita privata top secret alla sorpresa all'Isola dei Famosi

Secondo quanto si evince dagli ultimi sondaggi è Chiara Balistreri quella che rischia di essere eliminata mentre Teresanna Pugliese e Mirko Frezza sono i più votati e quindi i preferiti del pubblico. La ragazza, dunque, potrà decidere se tornarsene a casa o rimanere nell’ultima spiaggia insieme agli altri concorrenti. “Voglio restare, poi se esco torno dalla mia famiglia e va benissimo lo stesso”, ha detto invece Teresanna Pugliese, spiegando di aver tutte le intenzioni di sbarcare ‘in panchina’ qualora fosse lei l’eliminata dal pubblico.

Mirko Frezza punge Mario Adinolfi sul peso: “Fisico importante…”/ Veronica Gentili perplessa: “Cosa intendi?”

Teresanna Pugliese nominata all’Isola dei Famosi 2025, Omar non si fida di lei?

Durante l’ultima nomination Patrizia aveva nominato Mirko Frezza accusandolo di non essere abbastanza coraggioso da esprimere a voce il suo pensiero sull’Isola dei Famosi 2025, mentre dopo una parità tra Mirko, Chiara e Loredana, Omar (Leader della settimana) aveva dovuto decidere chi salvare e ha fatto il nome di Loredana. In questo modo a finire al televoto è stata Teresanna: “Abbiamo avuto uno scontro molto forte questa mattina. Ho scoperto una persona non sincera“, ha detto su di lei.