Eliminato Masterchef Italia 14: chi è? In gioco ancora 8 concorrenti

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2025, va in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21.15 la nona puntata di Masterchef Italia 14, anche in questo caso con un doppio episodio pronto a regalare nuove emozioni e colpi di scena. Il percorso verso la finale si fa sempre più agguerrito e sono diventati otto i concorrenti rimasti in gioco, che questa sera rischiano di non essere riconfermati dal trittico di giudici composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Nella scorsa puntata la doppia eliminazione ha visto tornare a casa Samuele e Alessia: il primo è stato eliminato dopo l’esterna a Villa Crespi e il successivo pressure test, il quale è risultato fatale anche per la seconda. Da 20 concorrenti iniziali ne sono rimasti ora solo 8 in gara: si tratta di Anna (Yi Lan) Zhang, Claudio Ciraci, Franco Della Bella, Gianni Marino, Jacopo ‘Jack’ Canevali, Katia Bassolino, Mary Cuzzupè e Simone Grazioso.

Masterchef Italia 14: chi rischia l’eliminazione e anticipazioni 9° puntata

Ma chi sarà l’eliminato Masterchef Italia 14 questa sera? In base a quanto accaduto nella precedente puntata e al percorso generico effettuato all’interno del programma, Katia Bassolino può dirsi salva se saprà riconfermarsi anche stasera, così come Anna (Yi Lan) Zhang e Jacopo ‘Jack’ Canevali. Gli altri concorrenti, invece, dovranno dare qualcosa in più per evitare l’eliminazione: da Claudio Ciraci a Mary Cuzzupè, passando per Franco Della Bella, Gianni Marino e Simone Grazioso.

Questa sera il gruppo verrà messo alla prova da un’altra intrigante puntata. Nel primo episodio dovranno sottoposti a una Mystery Box a tema “delitto gastronomico”, supervisionata dal giornalista e podcaster Pablo Trincia, cui farà seguito un Invention Test con Giorgio Locatelli nelle speciali vesti di DJ. Nel secondo episodio ci sarà invece l’esterna al Museo Mart di Rovereto, oltre ad un nuovo Pressure Test con protagonista un misterioso “ingrediente killer” e coordinato dal giovane chef Jacopo Ticchi. Tante nuove sfide, la finale si avvicina e la domanda è sempre la stessa: chi sarà l’eliminato Masterchef Italia 14 nella puntata di questa sera?