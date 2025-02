Eliminato Masterchef Italia 14:chi sono i concorrenti ancora in gara

Dopo l’eliminazione di Giovanni “Gianni” Marino, sono sette gli aspiranti chef che oggi, giovedì 13 febbraio 2025, si sfideranno per riuscirà a strappare il biglietto per la prossima puntata sperando di arrivare all’ultima puntata. Anna (Yi Lan) Zhang, Claudio Ciraci, Franco Della Bella, Jacopo ‘Jack’ Canevali, Katia Bassolino, Mary Cuzzupè e Simone Grazioso sono i concorrenti che, questa sera, dovranno affrontare una serie di sfida dal tasso di difficoltà notevole. Giunti alla decima puntata, gli aspiranti chef non possono sbagliare nulla per riuscire a superare le prove.

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, non perdonano più i piccoli errori dovendo trovare il concorrente migliore a cui assegnare il titolo di Masterchef Italia. Tutti i concorrenti ancora in gara hanno le qualità per poter arrivare in fondo all’avventura, ma secondo il web, chi non rischia assolutamente l’eliminazione è Anna, considerata una delle migliori concorrenti.

Eliminato Masterchef Italia: chi supererà lo Skill Test?

Sin dalla Mistery Box, i concorrenti di Masterchef Italia 2025 saranno messi a dura prova perché dovranno affrontare non solo una prova culinaria, ma anche emotiva facendo i conti con il passato. Fondamentale, per riuscire a superare senza intoppi la Mistery Box, infatti, sarà non lasciarsi travolgere dai ricordi, ma le prove che metteranno seriamente in difficoltà gli aspiranti chef saranno l’Invention Test e lo Skill Test durante i quali dovranno affrontare anche il severo giudizio di due chef stellati e super preparati come Rasmus Munk e Hélène Darroze.

Difficile, dunque, farà un pronostico sul concorrente che dovrà togliere il grembiule e rinunciare al sogno della finale. Il web, tuttavia, punta su Simone. Mary. Katia. Il nuovo eliminato sarà tra i tre nomi appena citati? Non ci resta che aspettare la fine della puntata per scoprire l’identità dell’aspirante chef che si ferma ad un passo dalla finale.