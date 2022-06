Eliminato Nick Luciani o Mercedesz Henger, a L’Isola dei Famosi?/ Per i bookmakers…

L’isola dei famosi 2022 verso la finale: Nick Luciani al televoto contro Mercedesz Henger

Quando ormai mancano poche ore all’attesa finale de L’isola dei famosi 2022, prevista per la prima serata del 27 giugno 2022 su Canale 5, è possibile delineare un pronostico sul probabile primo eliminato della rosa dei finalisti. 6 sono in tutto i concorrenti che alla finale del reality honduregno si contenderanno il montepremi finale: Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis, Luca Daffré e Carmen Di Pietro e la prima prova televoto indetta per il “grand finale” de L’isola dei famosi 2022 vede a rischio eliminazione immediata Nick Luciani e Mercedesz Henger. Che tra i due finalisti in questione l’eliminato al primo televoto possa rivelarsi il primo concorrente ad uscire dalla finale del gioco? Se così fosse, sarebbero i voti del pubblico a casa a segnare la prima eliminazione dell’attesa finale e, alla luce delle quote di scommesse dei bookmakers sul vincitore finale del gioco targate Snai, Sisal ed Eurobet, è ora possibile delineare un pronostico sui risultati del televoto che vede tra loro contrapporsi Nick e Mercedesz.

Nick Luciani batte Mercedesz Henger alla finale?

Rispetto alla possibilità di vincere il reality, se Nick è quotato a 15.00, 12.00 e 15.00, rispettivamente da Snai, Sisal e Eurobet, Mercedesz Henger invece si assesta a 15.00, 25.00 e 16.00, indicata da Snai, Sisal e Eurobet come la preannunciata prima eliminata alla finale de L’isola dei famosi 2022. E a fare eco alle scommesse dei bookmakers è intanto il sentiment social che si rileva sulla pagina Instagram del reality. “SALVIAMO NICK!!!!! Mercedesz non può andare avanti solo perché ha i voti dei fan di Edoardo Tavassi!!! Abbiate un po’ di buon senso! Nick lo merita molto di più!!!!!”, si legge non a caso tra i commenti social rilasciati dai supporters del membro dei Cugini di campagna, e poi ancora tra i messaggi più aggreganti: “Preferisco che resti Nick, perché è giusto così…”.

Tuttavia il televoto in corso, dal quesito “Chi vuoi salvare”, sarebbe indetto sul salvataggio di uno dei concorrenti e non ad eliminazione immediata, per cui non può dirsi certo che il meno votato al termine della prova possa vedersi costretto a lasciare subito il gioco. Ma chi sarà alla fine a spuntarla alla temuta prova televoto, tra Nick Luciani e Mercedesz Henger? Staremo a vedere cosa accadrà.

