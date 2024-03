ELIMINATI PRIMO SERALE AMICI 2024, CHI SONO?/ Ayle fuori alla prima sfida, ballottaggio tra Kumo e Lil Jolie

Ayle primo eliminato del serale di Amici 2024, ballottaggio tra Kumo e Lil Jolie

Arrivano le anticipazioni della registrazione del primo serale di Amici 2024 e ci annunciano una doppia eliminazione. Stando a quanto rivela SuperguidaTv attraverso Amici News, la prima eliminazione è arrivata alla fine della prima manche. A perdere è stata la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e ad essere eliminato è stato Ayle.

Nessun colpo di scena, dunque, nella prima parte della puntata, visto che Ayle era già per tutti il primo papabile eliminato del serale di Amici 2024. La seconda eliminazione non è al momento nota, in quanto come sempre avvenuta all’interno della casetta di Amici. Scopriamo però che al ballottaggio sono finiti Kumo, ballerino della squadra di Emanuel Lo, e Lil Jolie, cantante della squadra di Anna Pettinelli. Quest’ultima, dunque, rischierebbe di perdere ben due allievi in una sola puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è l’eliminato del primo serale di Amici 2024? I pronostici

Oggi 21 marzo 2024 si registra la prima puntata del serale di Amici 2024, che decreterà anche il primo eliminato di questa edizione. Non è ancora chiaro se il format funzionerà come lo scorso anno che, nelle prime puntate, ha visto non una ma ben due eliminazioni. Il funzionamento della gara rimane lo stesso: tre squadre, capitanate da due professori (uno di ballo, l’altro di canto), si sfidano e sono giudicate dal trio composto da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Alla fine di ogni manche, la squadra perdente vedrà uno dei suoi componenti finire in eliminazione provvisoria. Alla fine avremo due o tre ragazzi a rischio eliminazione (in base a se ci sarà uno o due eliminati). Il meno votato tra questi sarà l’eliminato definitivo della puntata. Detto questo, chi rischia di dover abbandonare la scuola e il serale di Amici 2024?

Ayle, Kumo e Nicholas: perché rischiano di essere eliminati al primo serale di Amici

I pronostici al momento vedono a rischio uno tra tutti: Ayle. L’allievo di Anna Pettinelli, per molti telespettatori di Amici 2024, non avrebbe dovuto aver accesso al serale, anche per i comportamenti avuti all’interno della scuola. Spesso Ayle è stato anche criticato per le sue carenze nell’intonazione che, secondo la sua prof, sarebbero però colmate dalla sua grande emotività nel canto. Basterà questa caratteristica a salvarlo dall’eliminazione?

A rischio anche due ballerini di Emanuel Lo. Da una parte c’è Kumo, il cui percorso nella scuola di Amici 23 ha subito una battuta di arresto negli ultimi mesi. È stato, infatti, tra gli ultimi ad ottenere la maglia ora. Riuscirà a mantenerla alla fine di questo primo serale di Amici 2024? Stessa domanda per Nicholas, tra i ballerini più deboli tecnicamente in questa edizione. Il suo carattere forte e la sua tenacia lo premieranno in questa puntata o sarà lui l’eliminato?

