ELIMINATO QUARTO SERALE AMICI 2024, CHI È?/ Lil Jolie e Sarah al ballottaggio: Petit rischia, poi si salva

Lil Jolie e Sarah al ballottaggio per l’eliminazione al quarto serale di Amici 2024

Arrivano le anticipazioni del quarto serale di Amici 2024 e ci svelano che ad andare al ballottaggio per l’eliminazione sono state due cantanti: Lil Jolie e Sarah. La prima è della squadra di Anna Pettinelli e non è nuova al ballottaggio, mentre per l’allieva di Lorella Cuccarini è la prima volta a rischio eliminazione. Con le due cantanti, alla fine della terza manche, c’era anche un terzo eliminato provvisorio, scaturito dalla sconfitta della squadra di Zerbi e Celentano nella sfida con Cuccarini ed Emanuel Lo: Petit.

I tre ragazzi si sono esibiti a fine puntata ed è stata la giuria a scegliere chi tra i tre cantanti, uno per squadra, salvare. Alla fine la giuria ha preferito salvare Petit, lasciando dunque Sarah e Lil Jolie in eliminazione. L’esito finale, con l’eliminato, è arrivato come sempre in casetta, e lo scopriremo soltanto nel corso della puntata di sabato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I pronostici sull’eliminato del quarto serale di Amici 2024

Chi sarà l’eliminato della quarta puntata del serale di Amici 2024? È questa la domanda che si pongono i fan del talent, che si è ormai ben addentrato nella gara. Oggi 11 aprile si registra la quarta puntata del serale di Amici 23, che andrà in onda in prima serata sabato 6 aprile, e che proclamerà un nuovo eliminato. Dopo due puntate con una doppia eliminazione, la terza ha visto andar via un solo allievo, e così sarà anche per questa nuova puntata.

Le tre squadre di Amici 2024, capitanate da due professori (uno di ballo, l’altro di canto), tornano a sfidarsi e sono giudicate dal trio composto da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. In base alle loro decisioni, verranno scelti tre allievi a rischio eliminazione. Ma chi rischia di uscire in questo quarto serale?

Amici 2024, due squadre in crisi al quarto serale: i possibili eliminati

Al momento, gli allievi rimasti in gara sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per la squadra Zerbi-Celentano; Sarah, Mida e Sofia per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo; Lil Jolie, Martina (e Gaia) per la squadra di Pettinelli e Todaro. Gli eliminati, finora, sono stati: Ayle, Kumo, Lucia, Nicholas e Giovanni.

Quattro ballerini e due cantanti, finora, eliminati, e ben tre della squadra di Emanuel Lo, che ha visto sopravvivere solo Sofia. Difficile pensare, dunque, che sia ancora il suo team ad essere colpito, mentre rischia la parte canto della sua squadra. Rischia, questa volta, anche il team di Zerbi-Celentano, finora intoccabile. Ma ben più complicata è la situazione per Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Sarah, Marisol e la sostituta di Gaia: i pronostici sull’eliminato di Amici 23

Addentriamoci, dunque, nei pronostici dell’eliminato del quarto serale di Amici 2024, partendo proprio dalla squadra di Todaro-Pettinelli. Virtualmente, il team è rimasto con due allieve: Martina e Lil Jolie. Questo perché Gaia si è infortunata e non potrà concorrere. Tuttavia, sarà comunque in gara attraverso una ballerina che prenderà momentaneamente il suo posto. Qualora, quest’ultima, venisse eliminata, anche Gaia lo sarà di conseguenza. Il fatto che la giuria non conosca questa ballerina, potrebbe essere un pregio ma anche un malus per la gara.

Per i CuccaLo, a rischiare questa volta è Sarah. Difficile, come dicevamo, pensare che venga penalizzato ancora una volta il ballo dalla giuria; quindi, tra Mida e Sarah, è quest’ultima effettivamente più a rischio, seguendo le preferenze dei tre giudici finora. Per i Zerbi-Cele, a rischiare è invece Marisol, già finita in eliminazione un paio di puntate fa.

Come vengono scelti gli eliminati del quarto serale di Amici 23

Ricordiamo che, alla fine di ogni manche, la squadra perdente vedrà uno dei suoi componenti finire in eliminazione provvisoria. Alla fine della prima manche non ci sarà più un eliminato definitivo, ma provvisorio. A lui si aggiungeranno gli eliminati provvisori delle successive due manche. I tre si sfideranno nel finale di puntata: uno sarà salvato subito, gli altri due torneranno in casetta, dove scopriranno dalla voce di Maria De Filippi chi è l’eliminato del quarto serale di Amici 2024. Non resta che attendere le anticipazioni per scoprire chi abbandonerà la gara di Amici 23.











