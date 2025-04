Chi sarà l’eliminato del quarto serale di Amici 24? Si registra oggi il nuovo appuntamento col talent di Canale 5 che andrà però in onda sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. E anche stavolta è prevista un’eliminazione che sarà giocata tra tre candidati, sconfitti in una delle manche e finiti al ballottaggio. Nella prima puntata è toccato a Vybes e Asia lasciare il serale; Raffaella è stata l’eliminata della seconda e Luk3 della terza puntata. A chi toccherà oggi?

I pronostici non mancano e arrivano soprattutto dall’analisi delle puntate del serale di Amici 24 già andate in onda. È chiaro che la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini difficilmente perderà nell’immediato un altro elemento, essendo rimasta con soli due allievi: Senza Cri e Francesco. Due allievi, per giunta, considerati forti sia da pubblico che da giuria (soprattutto il ballerino).

Eliminato quarto serale Amici 24: perché rischiano Chiamamifaro e Daniele

La squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ha già detto addio a un elemento (Raffaella), e qualora perdesse e rischiasse un altro allievo, tra quelli rimasti sarebbe quasi sicuramente Trigno, che è già finito al ballottaggio una volta. Nicolò appare, al momento, l’elemento più forte del team, mentre Francesca è l’unica rappresentante della categoria danza nella squadra. Il che ci porta per esclusione a fare il nome di Pietro/Trigno.

Se però dovessimo valutare l’equità del proseguimento della gara, è chiaro che la squadra di Celentano e Zerbi, che ha ben sei elementi ancora, deve affrontare qualche perdita. È infatti molto probabile che nel quarto serale toccherà a loro perdere un concorrente, e quello più a rischio è Chiamamifaro. La cantante è già finita al ballottaggio e non è uno degli elementi di spicco, al momento, della sua squadra. Un piccolo pericolo c’è, tuttavia, anche per Daniele di finire al ballottaggio per l’eliminazione, soprattutto qualora la squadra di Celentano e Zerbi perdesse due manche.

