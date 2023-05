Eliminato semifinale Amici 2023, chi è?/ I pronostici: chi rischia di non arrivare in finale

Chi sarà eliminato alla semifinale di Amici 2023?

Sabato 6 maggio su Canale 5 andrà in onda la semifinale del serale di Amici 2023. Una puntata alla quale sono giunti sei allievi, che si sfideranno per conquistare un posto da finalista. Tutti le squadre sono rimaste con due allievi in gara: Zerbi-Celentano hanno ancora Aaron e Isobel; Cuccarini-Emanuel Lo hanno Maddalena e Angelina; Arisa-Todaro hanno Wax e Mattia. Tra loro ci sono i cinque finalisti (qualora venisse confermata la tendenza della finale a 5 degli ultimi anni) e l’eliminato. Ma chi rischia di andare via ad un passo dalla conclusione di questo lungo percorso?

Stando ai pronostici e, soprattutto, al percorso fatto ad Amici 22 fino ad oggi, non rischiano Isobel e Angelina. Per molti, anzi, sono loro due – rispettivamente ballerina e cantante – le sue papabili super finaliste che si scontreranno per la vittoria.

Aaron e Maddalena: perché rischiano di non arrivare in finale ad Amici 22

Tolte, dunque, Isobel e Angelina, tutti gli altri possono rischiare l’eliminazione. Mattia, ballerino di Raimondo Todaro, risulta ad oggi uno dei più amati dai fan di Amici, inoltre nelle ultime puntate ha conquistato grandi applausi e complimenti da parte della giuria. Questo ci porta a dire che non sarà eliminato nel corso della semifinale. Alti e bassi invece per Wax, il cui percorso ha vissuto momenti di grandi elogi ma anche di cali e critiche. Eppure il carattere forte e la determinazione potrebbero assicurargli un posto in finale.

Appare invece molto a rischio la finale di Maddalena. Stando all’andamento delle ultime puntate, la ballerina potrebbe essere l’eliminata della semifinale e, dunque, non raggiungere la finale di Amici 22. Anche Aaron non ha la finale in tasca. Il cantante è spesso stato oggetto di critiche a causa della difficoltà a mettere il cuore e se stesso nelle sue esibizioni, spesso dominate solo dalla voce e dal desiderio di fare performance. Solo se riuscirà a dimostrare di non essere solo questo potrà avere la possibilità di arrivare in finale e non essere eliminato.

