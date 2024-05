ELIMINATO SEMIFINALE AMICI 2024, CHI È?/ Sarah e Mida al ballottaggio finale, cinque finalisti

Sarah e Mida rischiano l’eliminazione al serale di Amici 2024: cinque finalisti in gara

Niente colpi di scena nella semifinale del serale di Amici 2024. Le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv attraverso Amici News svelano che al ballottaggio finale per l’eliminazione sono finiti tutti e due gli allievi di Lorella Cuccarini: Mida e Sarah. Il tutto alla fine di tre manche, ognuna delle quali ha portato alla proclamazione di un finalista. Nella prima manche è Marisol che ha conquistato la finale, nella seconda Dustin, nella terza Petit. Poi Holden, finito al ballottaggio, è stato salvato dalla giuria, diventando il quarto finalista.

Sarah e Mida sono, dunque, gli allievi a rischio eliminazione, e potrebbe essere proprio il secondo ad abbandonare la scuola definitivamente, almeno stando ai commenti dei giurati, entusiasti di Sarah. I finalisti, al momento, sono quattro: Holden, Petit, Dustin e Marisol. A loro si aggiungerà uno tra Sarah e Mida. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024, chi è l’eliminato della semifinale e chi saranno i finalisti?

Chi è l’eliminato della semifinale di Amici 2024 e chi sono i finalisti di questa edizione del serale? Una domanda che troverà risposta alla fine della nuova registrazione di Amici 23, l’ultima di questa edizione, visto che la finale andrà in onda in diretta. Sei sono gli allievi rimasti in gara e, salvo cambiamenti dell’ultimo minuti, uno di loro non avrà accesso alla finale. L’altra opzione è che invece saranno due gli eliminati della puntata.

Ma andiamo per gradi, perché i pronostici su ciò che accadrà in questa penultima puntata del serale di Amici 2024 sono tanti. L’attesa per le nuove anticipazioni è alle stelle, visto che la registrazione di oggi renderà ancor più chiaro chi potrà essere il vincitore di questa edizione.

Amici 23, Dustin e Marisol salvi ed entrambi finalisti?

Al momento, gli allievi rimasti in gara ad Amici 23 sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per la squadra Zerbi-Celentano; Sarah e Mida per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. La squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è invece definitivamente fuori dai giochi dopo aver perso, nella scorsa puntata, Martina. Gli eliminati, finora, sono stati: Ayle, Kumo, Lucia, Nicholas, Giovanni, Lil Jolie, Gaia, Sofia e la già citata Martina. Chi sarà il prossimo eliminato di Amici 2024?

Partiamo con l’ipotizzare che l’eliminato della semifinale sia soltanto uno e che in cinque arrivino alla finale di Amici 2024. In questo caso verrebbe da escludere a priori la possibilità che sia uno dei due ballerini rimasti in gara ad uscire. In questo caso, la sfida per la vittoria del circuito danza verrebbe fatta in diretta alla finale, creando molto più hype nel pubblico di Amici 23.

Mida a rischio eliminazione nella semifinale del serale di Amici 2024: ecco perché

Seguendo la logica di questo ragionamento, Dustin e Marisol sarebbero salvi e trasporterebbero la sfida di ballo finale di una settimana. Allo stesso modo potremmo escludere gli altri due elementi della squadra Zerbi-Celentano: Holden e Petit. Finora hanno esaltato non poco la giuria, aggiudicandosi gran parte dei punti e dei migliori complimenti. Va poi aggiunto il successo che i loro singoli stanno ottenendo in queste settimane.

Di conseguenza a rischio sarebbero i due cantanti rimasti ai CuccaLo: Sarah e Mida. Anche qui, un indizio sull’eliminato arriverebbe non solo dalle parole espresse nelle ultime puntate dalla giuria, ma anche dagli ascolti di Spotify. È infatti in netta crescita, quasi inaspettata, Sarah, al punto da essere salita anche nelle scommesse come possibile vincitore di Amici 2024. Di conseguenza, al netto di ascolti e rendimento delle ultime settimane, l’eliminato potrebbe essere Mida.

E se gli eliminati ad Amici 23 fossero due? Le ipotesi

E se le eliminazioni fossero due? In quel caso potrebbe essere penalizzato il ballo. La sfida per la vittoria del circuito danza potrebbe andare in scena alla fine della semifinale, vedendo l’uscita di scena di uno tra Marisol e Dustin. Il vincitore si giocherebbe poi la vittoria assoluta di Amici 23 (scenario accaduto lo scorso anno a Isobel). In alternativa, potrebbe essere Sarah a dover combattere per mantenere il proprio posto, nonostante i successi delle ultime settimane.











