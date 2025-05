Chi sarà l’eliminato o gli eliminati della semifinale di Amici 24? Sono sei i concorrenti che si sono assicurati un posto nella penultima puntata del serale e che, nel corso della registrazione prevista oggi, scopriranno se uno dei posti in finale sarà loro. Posti che, come sempre, saranno annunciati solo durante la puntata e, anche in quel caso, non è assicurato siano tali. Lo scorso anno, i posti previsti in finale erano cinque ma, sul finale, tutti e sei i semifinalisti hanno ottenuto la maglia oro.

Daniele Doria escluso dalla finale di Amici 24 dai compagni/ Il gesto choc del ballerino: "Me la merito"

È dunque molto probabile che i posti in finale siano cinque e che, dunque, l’eliminato sia soltanto uno tra i concorrenti di Amici 24; ma chi rischia? Al momento, secondo quotazioni e andamento del serale, il più papabile all’eliminazione è un ballerino e si tratta di Daniele Doria. Il concorrente di Alessandra Celentano era anzi pronto ad affrontare un addio già nella scorsa puntata, certo di non essere uno dei finalisti. Invece Daniele è arrivato in semifinale ma, secondo i pronostici, difficilmente arriverà in finale.

Finalisti Amici 24, ecco chi sono secondo i fan/ La sorpresa in base alle ultime quote!

Chi rischia di essere eliminato in semifinale e chi sono i finalisti (quasi) certi di Amici 24

Se Daniele Doria è l’eliminato più papabile della semifinale di Amici 24, c’è chi teme anche per uno tra Trigno e Nicolò, seppur entrambi hanno affrontato in modo brillante la fase serale. Un’opzione, al momento, meno probabile, visto che in finale il numero dei cantanti è solitamente sempre maggiore rispetto a quello dei ballerini. I pronostici danno invece come finaliste certe Alessia Pecchia e Antonia Nocca, ed è molto probabile anche l’arrivo in finale di Francesco Fasano. La sfida per la vittoria di categoria di ballo sarà quasi certamente tra loro due e si giocherà in finale.