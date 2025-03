Eliminato Serale Amici 24: Asia è la prima a lasciare la scuola

La prima puntata del serale di Amici 24, in onda sabato 22 marzo 2025, è stata registrata ieri, giovedì 20 marzo e ha portato all’eliminazione di Asia. La ballerina, entrata nella scuola poche settimane prima dell’inizio del serale, non è riuscita a superare la prima puntata. Dopo la sconfitta della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini contro quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, sono finiti al ballottaggio per l’eliminazione diretta la stessa Asia, Francesco e Luk3. Come fanno sapere le anticipazioni esclusive di Superguidatv, il primo a salvarsi è stato Francesco.

A d esibirsi nuovamente per convincere i giudici sono stati così Luk3 e Asia. Durante questo ballottaggio Luk3 ha cantato Parigi in motorino e Meraviglioso amore mio mentre Asia ha ballato sulle note de La Noia di Angelina. alla fine, ad essere eliminata è stata la ballerina.

Asia prima eliminata del serale di Amici 24: la reazione del web

L’eliminazione di Asia durante la prima puntata del serale di Amici 24 che il pubblico potrà vedere in onda sabato 22 marzo, in prima serata su canale 5, non ha sorpreso il popolo del web che, dopo aver letto il suo nome nelle anticipazioni, ha commentato con un “scontatissimo”. Essendo entrata per ultima nella scuola, infatti, i fan del talent show erano sicuri che avrebbe pagato con l’eliminazione.

Su X, sono tanti i commenti degli utenti che, da una parte approvano la scelta dei giudici e dall’altra condannano il programma, reo di dare speranza ai ragazzi poco prima dell’inizio del serale per poi eliminarsi alla prima puntata.

Eccooo portare gli allievi nuovi inutilmente in finale per far fare loro una pessima fine dalla prima puntata — Lolliners (@sembry00) March 20, 2025