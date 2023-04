ELIMINATO SETTIMO SERALE AMICI 2023, CHI È?/ I pronostici: Maddalena a rischio?

Maddalena possibile eliminata al settimo serale di Amici 2023?

Chi rischierà di essere eliminato nel corso della settima puntata del serale di Amici 2023? Tutto può accadere nel corso della registrazione che si terrà oggi e che potrebbe mettere a rischio anche coloro che, per tanti, sono i papabili vincitori di questa edizione. Non è da escludere, quindi, che una ballerina come Maddalena possa rischiare il ballottaggio e l’eliminazione.

Per la ballerina di Emanuel Lo, questa appena passata è stata una settimana molto complicata, anche a causa delle liti che l’hanno vista protagonista in casetta. Una tra tutte quella con Mattia, che le ha causato sul web una marea di polemiche. Mattia è uno degli allievi più amati dalle spettatrici di Amici, sempre pronte a difenderlo dai detrattori. Motivo per il quale Maddalena è finita nel mirino di pesanti polemiche. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è l’eliminato del settimo serale di Amici 2023? I pronostici

Oggi 27 aprile gli allievi del serale di Amici 2023 tornano in studio per registrare la puntata che andrà in onda sabato 29 aprile in prima serata su Canale 5. Il settimo serale è per gli allievi una puntata molto importante, perché regala l’accesso alla semifinale. Sarà questa l’ultima puntata registrata, alla quale seguirà la finale del 14 maggio in diretta.

Anche per il settimo serale di Amici 22 è prevista una sola eliminazione, alla quale si arriverà attraverso il ballottaggio tra gli eliminati provvisori di ognuna delle manche giocate dalle squadre in gara. Tra i tre, uno verrà riammesso in gara, gli altri due si giocheranno il posto nella scuola. Ma chi rischia oggi di dover abbandonare Amici 22? Chi sarà eliminato a un passo dalla semifinale? Al momento sono sette gli allievi rimasti in gara: Aaron e Isobel – per la squadra di Zerbi-Celentano; Cricca, Angelina e Maddalena per Cuccarini-Lo; Wax e Mattia per Arisa-Todaro. Chi tra questi rischia davvero di abbandonare il serale di Amici in questa settima puntata? I pronostici non mancano.

Eliminato settimo serale Amici 2023: Cricca e Mattia a rischio?

Anche questa settimana, il nome più gettonato dai pronostici in merito all’eliminato di Amici 2023, è quello di Cricca. L’allievo di Lorella Cuccarini è riuscito a salvarsi anche la scorsa settimana, dopo essere finito al ballottaggio contro Ramon. Una scelta, quella di preferire il cantante al ballerino della Celentano, che ha sollevato un po’ di critiche sul web, visto che per molti Ramon meritava di continuare. Tra gli allievi rimasti in gara, Cricca risulterebbe ad oggi il più debole, ma già in altre occasioni il cantante è riuscito a cavarsela; sarà così anche questa volta?

A rischiare tra i ballerini di Amici 22, in virtù della formazione attuale delle varie squadre e delle preferenze finora manifestate dalla giuria, potrebbe essere Mattia. Se in linea generale il ballerino piace, è anche vero che non sempre ottiene punto o commenti d’elogio come accade per Isobel e Maddalena. Saranno proprio loro a finire al ballottaggio questa settimana?











