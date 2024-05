ELIMINATO SETTIMO SERALE AMICI 2024: CHI È?/ Mida e Martina al ballottaggio finale: Dustin rischia ma…

L’eliminato del settimo serale di Amici 2024 è tra Martina e Mida

Arrivano le anticipazioni della registrazione del settimo serale di Amici 2024 e ci annunciano che, a dispetto dei pronostici, Sarah non è finita al ballottaggio. Stando alle rivelazioni di SuperguidaTv, attraverso Amici News, a finire a rischio eliminazione sono stati Mida e Martina. Le anticipazioni ci svelano che ogni squadra ha perso una manche, dunque sono finiti al ballottaggio Martina nella prima, Dustin nella seconda e Mida nella terza.

Il primo allievo ad essere salvato nella manche finale tra i tre al ballottaggio è stato Dustin, che vola dunque verso la semifinale. L’eliminato è uno tra Martina e Mida. Tuttavia non è difficile pronosticare che proprio la cantante di Anna Pettinelli potrebbe dire addio al programma nel settimo serale di Amici 2024. Mida, d’altronde, è la prima volta che finisce al ballottaggio e, finora, ha sempre ricevuto apprezzamenti dalla giuria. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024, chi è l’eliminato del settimo serale?

Chi sarà l’eliminato del settimo serale di Amici 2024? Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione, che non è stata priva di sorprese. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Amici 2024 si concluderà il 18 maggio. Ciò vuol dire che l’eliminato del settimo serale non arriverà alla semifinale della prossima settimana. Nel sesto serale, a dover lasciare Amici 23, è stata Sofia, ultima ballerina rimasta ad Emanuel Lo. Chi dovrà lasciare il serale questa volta?

Al momento, gli allievi rimasti in gara ad Amici 23 sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per la squadra Zerbi-Celentano; Sarah e Mida per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo; Martina per la squadra di Pettinelli e Todaro. Gli eliminati, finora, sono stati: Ayle, Kumo, Lucia, Nicholas, Giovanni, Lil Jolie, Gaia e la già citata Sofia. Chi sarà il prossimo eliminato di Amici 2024?

Amici 23, la squadra di Zerbi e Celentano verso la finale: tutti salvi?

La settima puntata del serale di Amici 2024 potrebbe portare ad un risultato ‘scontato’, ma potrebbe anche trovare un risvolto inaspettato, portando all’eliminazione di un elemento finora sempre salvato. La scorsa puntata, Holden è finito a rischio eliminazione, ma sembra difficile credere che possa andare nuovamente in questo modo. Se ragionassimo seguendo l’andamento dei precedenti sei serali, appare quasi certo che nessun elemento del team di Celentano e Zerbi finirà seriamente a rischio eliminazione.

Piuttosto, l’eliminato del settimo serale di Amici 23 sarà uno dei tre allievi rimasti tra le squadre di Emanuel Lo-Cuccarini e Pettinelli-Todaro. Mida, Sarah e Martina, dunque, si giocherebbero il posto alla semifinale di Amici 2024. Ma chi, tra i tre, rischia davvero di andare via?

Mida, Sarah e Martina a rischio eliminazione ad Amici 2024: i pronostici

Se escludiamo Mida, finora sempre salvato dal ballottaggio, e se consideriamo anche i numeri ottenuti dai singoli usciti (elemento sempre considerato ad Amici), a rischio eliminazione ci sarebbero Sarah e Martina. D’altronde le due allieve sono già finite al ballottaggio (Martina una volta, scorsa settimana; Sarah due volte), a differenza di Mida.

Se Martina ha registrato un calo nelle ultime settimane, sia da parte della giuria che nei giudizi ottenuti per il suo nuovo singolo, Sarah, al contrario, è sì finita al ballottaggio in più occasioni, ma ottenendo grandi complimenti da giuria e prof avversari (vedi Rudy Zerbi). Ma non è tutto, perché un altro elemento a suo favore è la classifica del pubblico: all’ultimo televoto si è infatti classificata prima, superando tutti i rivali della classe canto.

L’eliminato del settimo serale di Amici 23 è tra Sarah e Martina?

Stando a questi elementi, potrebbe essere Martina l’eliminata del settimo serale di Amici 2024, salvo porti in scena esibizioni di grandissimo impatto. Non è però da escludere che sia Sarah ad essere eliminata, come d’altronde si pronosticava prima del ballottaggio della scorsa settimana. In questo modo, tutte e tre le squadre rimarrebbero ancora ‘in vita’, seppur con evidenti disparità rispetto a quella di Zerbi-Celentano, che non ha perso alcun elemento. Difficile, d’altronde, immaginare l’eliminazione di uno della loro squadra; d’altronde, i ballerini sono rimasti in due (ed è chiaro ormai che si giocheranno il premio danza in finale), mentre Petit e Holden sono, per quasi tutti, i papabili vincitori del serale di Amici 23.











