Eliminato settimo serale Amici 2024: Petit a rischio?/ Il pronostico

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit é protagonista nel daytime: gli eliminati lo indicano come il potenziale vincitore

Sul conto di Petit aleggia il sentiment nel popolo del web che lui sia il primo tra i candidati al rischio eliminazione al 7° serale di Amici 2024. Eppure al di là della performance non brillante al sesto serale del giovane il funesto presentimento non é condiviso per i concorrenti eliminati che, chiamati al talent per un bilancio sui concorrenti rimasti in gioco in vista della finale, indicano Petit come meritevole del posto di finalista e vincitore di canto al talent show di Maria De Filippi.

Così come emerge tra le immagini del rinnovato daytime di Amici in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 30 aprile 2024 Petit risulta primo nella classifica aperta per il titolo di finalista al talent stilata dagli eliminati.

Petit sbaraglia la concorrenza di canto? Il parere degli eliminati di Amici 2024

Il giovane preferito degli eliminati é primo con 4 voti, secondo classificato per gli eliminati é Sarah che con i 2 voti presi si commuove dicendosi grata all’esperie formativa intrapresa ad Amici 2024. Terza posizione per Holden e Martina che sono appaiati con 1 voto. E il quarto posto é per Mida, che é quindi ultimo con zero voti in assoluto.

Anche perché lo stesso Petit potrebbe finire al ballottaggio eliminatorio di alto rischio e vedere inoltre sfumarsi la chance della qualificazione alla finale di Amici 2024, indipendentemente dal sentimento degli eliminati in suo favore.

Nel frattempo, prosegue la competizione relativa al debutto sulle piattaforme musicali dei nuovi inediti di Amici 2024. E rispetto all’esordio con Mammamí su Spotify Italia, Petit delude classificandosi penultimo al confronto con i cantanti rivali di Amici, dopo Holden, Sarah e Mida sul podio e prima dell’ultima Martina Giovannini. Che Petit rischi di lasciare il talent show, in occasione della settimana puntata o alla semifinale prima della finale, non può dirsi azzardato.

