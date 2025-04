Oggi 3 aprile 2025 si registra il terzo serale di Amici 24 che, probabilmente, avrà un solo eliminato, così come accaduto la scorsa settimana. Il che significa che alla fine di ogni manche avremo un eliminato provvisorio, per un totale di tre, che andranno poi a sfidarsi sul finale. Uno solo tra i tre sarà immediatamente salvato dalla giuria – composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgiolgio -, mentre gli altri due torneranno ad esibirsi, per poi essere spediti in casetta dove scopriranno il nome dell’eliminato definitivo della puntata.

Detto questo, analizzando chi rischia di uscire squadra per squadra arriviamo a tre nomi su tutti: Trigno, Luk3 e Chiamamifaro. Partendo dalla squadra di Zerbi e Celentano, la cantante risulta essere il possibile punto debole. È d’altronde già finita al ballottaggio la scorsa settimana, seppur poi salvata per prima dalla giuria. Ma, messa a confronto con gli altri cantanti, ha sicuramente un percorso più debole, stessa cosa per la vocalità.

Chi sarà eliminato nel terzo serale di Amici 24? Perché rischiano anche Trigno e Luk3

Difficile, infine, che Chiamamifaro sia preferita ai ballerini della squadra: l’unico a rischiare, in questo caso, potrebbe essere Daniele, che sta vivendo un momento di crisi. Passando poi alla squadra di Pettinelli e Lettieri, a rischiare nel terzo serale di Amici 24 è Trigno. Il team, che ha attualmente solo tre elementi, ha già perso un ballerino e difficilmente potrebbe rimanerne senza già al terzo serale (essendoci sono Francesca). È perciò probabile che la giuria decide di salvarla, lasciando Trigno in eliminazione, qualora la squadra perdesse. Impossibile, d’altronde, visto l’andamento dei primi due serali, che per il canto sia eliminato Nicolò.

Concludiamo con la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini che ha solo tre elementi, di cui solo uno (e anche tra i più forti in gara) ballerino: Francesco. Se la giocherebbero, per l’eliminazione, soltanto Senza Cri e Luk3, ma resta un soffio avanti la cantante. Luk3, già finito a rischio in precedenza, rischierebbe oggi di uscire definitivamente.