Eliminators/ Streaming film Italia 1: blockbuster con Scott Adkins delude perché…

Eliminators è “un film dalla sceneggiatura tradizionale ma con degli interpreti che riescono a fare la differenza”. Così ne parla Giancarlo Zappoli su MyMovies assegnandogli tre stellette su cinque e spiega: “James Nunn conosce davvero molto bene il genere visto che ha già lavorato con Scott Adkins in Green Street 3 Never Back Down. Dalla loro collaborazione potrà così nascere un film dove il plot di base è decisamente elementare ma l’azione svolge un ruolo fondamentale grazie a un intreccio di inseguitori”. Il film risulta essere una trovata commerciale, un blockbuster nemmeno girato troppo bene ma che punta a un pubblico basso che cerca solo intrattenimento. Ecco, se il vostro obiettivo è una serata spensierata senza troppe pretese siete di fronte al film giusto altrimenti fareste bene a guardarvi intorno. Eliminators lo potremo ammirare in seconda serata su Italia 1, clicca qui per il trailer. MediasetPlay ci offre la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili, cliccando qui.

Eliminators, film di Italia 1 diretto da James Nunn

Eliminators va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 22 aprile, dalle ore 23:50. La pellicola è stata prodotta nel 2016 negli Stati Uniti d’America direttamente nel mercato dell’Home Video senza passare per le sale cinematografiche.

La regia del film è stata affidata a James Nunn che ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la scrittura del soggetto e lo sviluppo della sceneggiatura. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Scott Adkins, Wade Barrett, Daniel Caltagirone, James Cosmo, Ty Glaser, Olivia Mace, Mem Ferda e Stephen Marcus.

Eliminators, la trama del film: un agente segreto sotto mentite spoglie

In Eliminators Thomas è un famoso agente segreto americano che sta vivendo sotto mentite spoglie nella città di Londra insieme alla sua adorata figlia di nome Carly. La sua vita è sempre stata piuttosto a rischio e questo ha inficiato in maniera negativa sulla capacità di potersi creare una famiglia con cui condividere un percorso insieme. Infatti durante una missione segreta si è scontrato con un potente boss della malavita organizzata che era anche il suo suocero. La questione tra i due non è stata soltanto di natura per così dire professionale ma ha riguardato anche la sfera affettiva. Infatti la questione principale è soprattutto legata alla morte della moglie di Thomas nonché figlia del boss malavitoso il quale ritiene che sia stata tutta colpa di suo genero.

La verità invece è che la figlia è morta in un tentativo di omicidio a carico del post stesso. Ora finalmente Thomas sembra aver ritrovato una certa serenità e porta avanti con la figlia una vita spensierata ma sempre con l’attenzione massima perché potrebbero esserci in qualsiasi luogo degli scagnozzi del potente boss che certamente non ha rinunciato alla sua voglia di vendetta. L’episodio che fa nuovamente piombare l’uomo nella disperazione è un tentativo di furto che si palesa nella sua abitazione che fa saltare per aria la copertura. Non appena le spie del boss vengono a sapere della cosa, informano il potente malavitoso che per liberarsi una volta per tutte decide di inviare in Inghilterra un pericoloso Killer. Thomas si trova nuovamente in difficoltà perché deve non solo badare alla sua vita ma anche e soprattutto a quella della sua adorata figlioletta. Sarà una vera corsa alla sopravvivenza durante la quale Thomas naturalmente potrà fare leva sulle sue capacità.

