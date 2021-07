Eliminators/ Video, su Rete 4 il film con Scott Adkins (oggi, 20 luglio 2021)

Eliminators andrà in onda oggi, 20 luglio 2021, all’interno della programmazione serale di Rete 4 con inizio alle 21.20. Ci troviamo di fronte a una pellicola diretta da James Nunn e interpretata da Scott Adkins, Stu Bennett e Daniel Caltagirone. La pellicola ascrivibile al genere dei film d’azione con connotazioni di spionaggio è stata prodotta grazie ad una collaborazione congiunta Anglo-Americana, ed all’interessamento di un cartello di case di produzione (Tea Shop Productions, Voltage Pictures, WWE Studios). Essa ha fatto la sua comparsa sui grandi schermi nel 2016. Il film che è una novità assoluta per i piccoli schermi italiani.

Inga Lindstrom - L'altra figlia/ Su Canale 5 il film di Stefanie Sycholt (20 luglio)

Eliminators, la trama del film

Eliminators analizza la storia di un agente sotto copertura americano, Thomas. L’uomo è dovuto fuggire dagli Stati Uniti D’America in quanto le sue indagini stavano incastrando un boss malavitoso, cosa unica che rara il boss era anche suo suocero. Thomas ha capito che doveva lasciare gli States allorquando un attentato dinamitardo diretto a lui ha ucciso la moglie. In quel frangente messo in borsa qualche panno e chiesto aiuto ai federali Thomas si è trasferito, insieme alla piccola figlia a Londra. Il suocero non ha perdonato il disonore, un disonore amplificato anche dal fatto di aver perso fisicamente la figlia e moralmente la nipote e manda un pericoloso killer a rintracciare il genero.

Cattive gemelle/ Su Rai 2 il film con Haylie Duff (oggi, 20 luglio 2021)

Inizialmente il sicario George “Bishop” Edwards (interpretato da Stu Bennett) non riesce a trovare il suo obiettivo, questo grazie alla grande bravura di Thomas di agire sotto copertura. Thomas però si tradisce allorquando durante una rapina mette fuori gioco tre malviventi, la notizia ha risalto sui giornali locali e permette al killer di individuare il nascondiglio dell’ex federale. Bishop non riesce a uccidere l’agente ma riesce a rapire la figlioletta. Lo spettatore vedrà da questo momento una lotta senza esclusioni di colpi, una lotta che si esplicherà per le strade di Londra e nella quale alla fine il bene trionferà.

Cavalca vaquero!/ Su Rete 4 il film western di John Farrow (oggi, 20 luglio 2021)

Video, il trailer del film “Eliminators”





© RIPRODUZIONE RISERVATA