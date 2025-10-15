Chi è Elio Abbagnato, papà di Eleonora Abbagnato: ex dirigente del Palermo, è sempre stato presente al fianco della figlia nel corso della sua vita

C’è anche Eleonora Abbagnato tra i super ospiti della prima puntata di This is me, in onda questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5. Anche l’étoile è pronta a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin, ripercorrendo la sua carriera celebrata per l’occasione e che l’ha resa una delle stelle della danza anche a livello internazionale.

Una carriera partita da Palermo, dov’è nata e cresciuta, e esplosa in Europa; a supportarla sin da giovanissima sono stati soprattutto i genitori Elio Abbagnato e Piera, che non hanno mai smesso di credere nel suo sogno e l’hanno incentivata ad inseguirlo, anche a costo di lasciare la sua terra da giovane per spiccare il volo.

Il padre Elio, in particolare, è legatissimo alla loro terra siciliana e soprattutto alla loro Palermo. In passato, infatti, è stato dirigente della squadra del Palermo nel corso degli anni ’80 e diversi familiari della ballerina hanno lavorato nel mondo del calcio; dallo zio Pietro, dirigente sportivo, al nonno che è stato calciatore della Sampierdarenese.

Elio Abbagnato e il legame con la figlia Eleonora: “Uguale a me“

Elio Abbagnato, papà di Eleonora Abbagnato, è sempre stato molto presente nella vita della figlia esattamente come la madre Piera. Oltre al supporto nella carriera, è stato al suo fianco anche in uno dei giorni più importanti della sua vita, quando ha accompagnato la figlia lungo la navata della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo, dove l’étoile si sposò con Federico Balzaretti il 13 giugno 2011.

Un padre orgogliosissimo di lei, come ribadito anche in un video-messaggio durante un’ospitata della figlia a Verissimo nel 2023: “Eleonora è uguale a me: ha un carattere molto forte, è determinata, testarda”. Ricordando quando la figlia lasciò la sua Palermo per trasferirsi a Parigi e inseguire il suo futuro, ha svelato un dolcissimo retroscena: “Quando tornavo a casa, entravo in camera sua e vedevo il letto vuoto, non era sicuramente un bel momento”.