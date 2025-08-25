Il cantante Elio parla dell'autismo di suo figlio Dante, lanciando un importante appello per tutte le famiglie che vivono questa situazione

Stefano Belisari, meglio conosciuto come Elio, frontman di Elio e le storie tese, ha recentemente parlato a cuore aperto dei suoi due figli gemelli quindicenni, Ulisse e Dante, in un’intervista al Corriere della Sera. L’artista ha parlato in particolare di Dante, a cui bisogna dare “tantissime attenzioni”, sottolineando, come fatto in un’intervista rilasciata lo scorso anno, il ruolo fondamentale della moglie e le difficoltà oggettive delle famiglie con un bambino autistico.

Fu proprio infatti la moglie ad avere dubbi su alcuni comportamenti di Dante. Come racconta Elio: “Dante aveva un’attenzione ossessiva per le trottole, anche lui girava su sé stesso e non finiva mai di farlo. Aveva attenzione per le cose e non per le persone”. Una spia che ha portato i genitori ad approfondire la situazione e scoprire l’autismo del figlio. Tutto ciò ha portato a nuove sfide e obiettivi da raggiungere dopo giorno. Elio sottolinea come Dante abbia dovuto affrontare sfide quotidiane durissime, imparando a compiere gesti basilari.

Elio, il figlio autistico e l’accorato appello: “Lo Stato dovrebbe riequilibrare le differenze”

Ma come fanno le famiglie con queste difficoltà che non hanno grosse disponibilità economiche? La chiosa finale di Elio è proprio sulle difficoltà economiche che le famiglie devono affrontare in queste situazioni. L’artista spiega come “la mano pubblica dovrebbe riequilibrare le differenze, invece si accentuano le diseguaglianze sociali”. Le associazioni ci sono ma private. Nel pubblico non esiste nulla che possa supportare in maniera concreta le famiglie. In questo senso è nato “Il Concertozzo”, un evento per sensibilizzare l’opinione pubblica e magari smuovere le coscienze. L’evento annuale di lio e le storie tese, ideato con il Trio Medusa, per unire musica e impegno sociale si è tenuto quest’anno il 4 e 5 luglio al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano Del Grappa (Vicenza).