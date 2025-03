Elio Corno è morto a 78 anni lunedì 10 marzo 2025. Il celebre giornalista calcistico è stato uno degli storici commentatori e opinionisti che si è occupato di seguire numerosi programmi sportivi sulle televisioni locali. Nota anche la sua grande passione per l’Inter, e ironia della sorte, è venuto a mancare proprio nel giorno del compleanno della sua amatissima squadra. Elio Corno ha lavorato per numerosi giornali come la Gazzetta dello Sport e il Giornale. Non solo, suo anche il ruolo di commentatore per il “Processo” di Biscardi.

Tifoso dell’Inter, Elio Corno è divenuto celebre anche per i battibecchi con Tiziano Crudeli, suo “avversario” di squadra e tifoso del Milan. Molti ricordano le loro ironiche liti in diretta, divenute iconiche per gli appassionati del mondo del calcio. “La serata si chiude con una notizia che non avremmo mai voluto dare“, ha scritto Alberto Giambruno, “Mai mai mai. Ci lascia Elio Corno. Un consigliere. Uno stimatissimo professionista. Un amico”. Il giornalista di 7 Gold annuncia così la morte del collega sui social, ritenendosi incredulo per quanto successo.

Elio Corno, la carriera e i libri: tutto per la sua amata Inter

Chi è Elio Corno? Gli amanti del calcio conosceranno sicuramente il suo storico volto, sempre presente in molte delle trasmissioni più seguite del mondo sportivo. Nato nel 1946, grazie alla passione per il pallone arriva a diventare responsabile della sezione sportiva de Il Giornale, per poi diventare caporedattore della Gazzetta dello Sport. Verso la fine degli anni ’90 diventa una presenza fissa fino al 2013 di quello che era il Processo di Biscardi. Il commentatore e opinionista ha poi partecipato anche a Diretta Gold e a Qui studio a voi stadio. Successivamente si dedica anche alla scrittura, dedicando ben due libri alla sua adorata squadra nero azzurra: “Cara Inter“, e “Il vangelo del vero anti-milanista“.