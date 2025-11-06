Elio De Capitani sarà uno degli ospiti della trasmissione tv Splendida Cornice. L'uomo racconterà alcuni aspetti della sua carriera e della sua vita.

Elio De Capitani è un noto regista italiano che sarà ospite della trasmissione Splendida Cornice, in onda giovedi 6 Novembre 2025. L’uomo racconterà alcuni aneddoti relativi alla sua vita ed anche alla sua carriera e parlerà anche dell’opera Erano tutti miei figli, rilasciando altre parole magari sulla sua carriera.

Elio De Capitani nasce a Sottochiesa di Taleggio, una frazione di un comune in provincia di Bergamo, il giorno 28 Luglio 1953. L’uomo ha un’infanzia difficile dettato da problemi con la madre che lo portano ad abbandonare casa a soli 19 anni e inizia giovanissimo ad entrare a far parte della compagnia dell’Elfo, compagnia a cui poi praticamente dedicherà tutta la sua carriera.

Ha lavorato sia come attore che come regista ed è regista della compagnia dell’Elfo in maniera stabile, lasciando una sorta di lascito dal punto di vista teatrale. Negli anni ha ricevuto diversi premi e tra le altre cose in molti lo hanno apprezzato per la sua interpretazione di Silvio Berlusconi nel film ‘Il Caimano’ di Nanni Moretti.

Elio De Capitani ed il rapporto difficile con la madre

Elio De Capitani ha sempre raccontato di aver avuto un rapporto difficile con la madre, lasciò casa a 19 anni e lui ha svelato: “Dovevo prendere distanza da lei e dell’autorità, lei è stata una donna particolare, sia dolce che durissima”. L’uomo ha raccontato di aver avuto una ragazza madre e svelò: “Fui un inciampo giovanile, lei amava le donne e mise in piedi una comunità di supporto femminile. Per me lei era una sorta di Re Lear”.

I due poi si sono ritrovati durante la malattia della donna e con loro c’era ovviamente Cristina. Stiamo parlando di Cristina Crippa, moglie storica dell’uomo ed i due stanno insieme da ben 52 anni ed hanno un figlio di nome Lucio sul quale vige uno stretto riserbo. Anche Cristina è un’attrice che collabora da anni con La compagnia dell’Elfo ed i due si sono conosciuti giovanissimi e l’uomo ha confessato il Giorno:

“Neruda e Matilde si sono amati per 27 anni, a volte penso alla loro struggente storia ma io penso sempre: dilettanti! Ogni tanto io e Cristina ci chiediamo chi lascerà l’altro ma è solo un divagare, era per raccontare la complessità umana che si nasconde dietro al teatro” e i due hanno lavorato in diverse opere assieme.