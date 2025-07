Quest’anno i tormentoni estivi non ci sono, ma per Elio de Le Storie Tese non è affatto un problema: “Hanno sempre rotto i co**ioni”

Negli scorsi anni c’è sempre stato uno o addirittura due tormentoni estivi in grado di bombardare le orecchie dei radio-ascoltatori e di coloro che di solito fruiscono di tanta musica giorno dopo giorno. Ma quest’anno la musica è cambiata: un tormentone vero e proprio non ci sono e il motivo potrebbe essere ricercato sul fatto che molti si stanno tenendo le bombe per il Festival di Sanremo 2026. Sarà davvero così?

Intanto Elio de Le Storie Tese in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha detto chiaramente cosa ne pensa di tutto ciò: “I tormentoni hanno sempre rotto i co*lioni. Spero che non ne esca uno che spiazzi tutti quanti”. Un giudizio a dir poco severo, ma giusto.

In occasione dell’uscita al cinema il 28 agosto 2025 del film Tutta colpa del rock, diretto da Andrea Jublin, con la partecipazione di Carolina Crescentini, Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico, Elio de Le Storie Tese (perché si sono sciolti), quest’ultimo ha rilasciato un’intervista dove ha parlato in maniera critica e severa dei tormentoni estivi che non gli sono mai piaciuti, e poi ha anche narrato l’unico fatto che si possa considerare davvero rock nella sua vita.

“Una volta ho rotto una vetrata enorme con una pentola, ma non l’ho fatto apposta” ha raccontato lui a Il Fatto Quotidiano. E ha poi scherzato dicendo che il non averlo fatto volontariamente aggiunge un po’ di sano mistero. Per quanto riguarda il film in questione, invece, ha detto che si è creato un ottimo clima sul set perché si sono trovati tutti a proprio agio.