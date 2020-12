Elio, duetto con N.A.I.P. a X Factor 2020/ La canzone mononota in una versione..

Elio, duetto con N.A.I.P. a X Factor 2020 con La canzone mononota

Elio non ha bisogno di presentazioni né per il grande pubblico italiano e né per quello di X Factor 2020 visto che in tempi non sospetti lui è stesso è stato giudice. E se vogliamo è proprio questo cordone ombelicale mai tagliato che questa sera lo porterà sul palco pronto a duettare con N.A.I.P., il gioiellino di Mika sulle note de La Canzone mononota, il brano che nel 2013 ha presentato a Sanremo. La particolarità e difficoltà di questo brano sta proprio nel fatto che anche la melodia fa leva su una singola nota, il Do, e anche se gli accordi vengono cambiati di frequente così come ritmo e tempo, la difficoltà c’è sia nell’esecuzione musicale che in quella strumentale. Inutile dire che è proprio una scommessa quella che questa sera Mika e i suoi pazzi amici faranno sul palco della semifinale di X Factor 2020, ma come è venuta questa idea di questo folle duetto? Secondo quanto ha rivelato lo stesso Mika sembra proprio che sia stato Elio ad inviargli un messaggio per complimentarsi con N.A.I.P. e a quel punto è venuta fuori l’idea di mettere insieme due personaggi dello stesso calibro, almeno in termini di particolarità e teatralità.

L’impegno di Elio per suo figlio e gli altri ragazzi autistici

Nei giorni scorsi Elio e le Storie Tese sono stati impegnati su un altro fronte, quello del cinema e della solidarietà presentando online il film The specials con Vincent Cassel insieme al giornalista di Radio 24 Gianluca Nicoletti. Il film si ispira ad una storia vera e mette insieme i due protagonisti, Bruno e Malik, amici e colleghi, impegnati in organizzazioni non-profit per l’educazione di bambini e adolescenti affetti da autismo. Chi conosce Elio sa bene che la sua è una battaglia personale visto che il figlio è autistico e in questi mesi di lockdown si è battuto per non vedere sorprese alcune terapie importanti per bambini e adolescenti come il suo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA