Elio e Chiara Galiazzo, sorpresa a Mika/ Lui commosso: “Non me l’aspettavo…”

C’è anche Mika tra gli ospiti della nuova puntata di Canzone Segreta. Il noto cantante ha ricevuto un meraviglioso omaggio fatto di ben due canzoni da lui amatissime: “Can’t help falling in love” di Elvis e “9 to 5” di Dolly Parton. A cantante la prima è Elio, leader della band Elio e le storie tese nonché caro amico di Mika. Insieme hanno anche condiviso più volte il bancone di X Factor: “Sarà molto dura, sarà molto difficile, oltretutto in una lingua che non è la mia. Io non parlo inglese però, per il mio amico Mika, questo ed altro!” ha dichiarato Elio nel filmato che anticipava il suo arrivo sul palcoscenico. La seconda canzone è stata invece “la sua fan numero uno”, un’ex concorrente di X Factor poi vincitrice e oggi cantante affermata: Chiara Galiazzo.

Mika/ Dagli attacchi omofobi alla paura per la sorella Paloma

Mika commosso dalla sorpresa di Chiara Galiazzo ed Elio

“Per me Mika, prima di conoscerlo, era come per tutti: un cantante internazionale! Lui è stato in realtà il primo cantante con cui ho fatto un duetto, ero agitatissima…” ha ricordato Chiara Galiazzo prima di salire sul palco ed esibirsi per Mika. Emozionatissimo, il cantante ha poi commentato, commosso: “Avete scelto una canzone che fa parte della mia infanzia, che ascoltavo con la mia mamma, e una che rappresenta un po’ la mia irriverenza…Sono due canzoni del mio cuore, non me l’aspettavo.”

