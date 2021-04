Elio e Chiara Galiazzo sorpresa a Mika/ Per lui “due canzoni col cuore”

Questa sera, martedì 20 aprile, su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento con “Canzone segreta”. Nel finale di stagione verranno riproposte le sorprese musicali più riuscite della prima stagione tra cui quella a Mika. Il cantante libanese ha ricevuto due sorprese da due grandi amici Elio e Chiara Galiazzo: Elio, con cui ha condiviso per anni il tavolo della giuria di X Factor, e Chiara Galiazzo, con cui ha anche inciso il brano “Stardust”. Elio ha cantato la canzone segreta di Mika che è “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley. Mentre Chiara ha cantato uno dei suoi pezzi preferiti: “9 to 5”, grande successo di Dolly Parton. “Avete scelto due canzoni… una canzone che fa parte della mia infanzia con mia mamma, e una canzone che fa parte dell’irriverenza e ironia della mia adolescenza. Quando uscivamo, c’era la house music e io supplicavo i dj di mettere questa canzone di Dolly Parton”, ha detto Mika al termine della gradita sorpresa, ringraziando i due amici.

Elio (Storie Tese) "Mio figlio ha l'autismo"/ "Dramma, non come Corona in carcere..."

Chiara Galiazzo su Mika: “il primo cantante con cui ho fatto un duetto”

Proprio Elio poco prima aveva detto: “sarà molto dura, sarà molto difficile, oltretutto in una lingua che non è la mia. Io non parlo inglese però, per il mio amico Mika, questo ed altro”. Poi è toccato a Chiara Galiazzo sorprendere Mika sulle note di “9 to 5” di Dolly Parton. Una performance riuscita per la cantante che con Mika ha anche collaborato in un brano diventato una hit. “Per me Mika, prima di conoscerlo, era come per tutti: un cantante internazionale! Lui è stato in realtà il primo cantante con cui ho fatto un duetto, ero agitatissima…” ha detto Chiara Galiazzo poco prima di salire sul palco. La reazione di Mika è stata davvero forte: “avete scelto una canzone che fa parte della mia infanzia, che ascoltavo con la mia mamma, e una che rappresenta un po’ la mia irriverenza…Sono due canzoni del mio cuore, non me l’aspettavo”.

LEGGI ANCHE:

CHIARA GALIAZZO/ Mi dicevano: “Smetti di cantare, sei vecchia…” (Verissimo)Elio, duetto con N.A.I.P. a X Factor 2020/ "Elio e mio padre, sopracciglia uguali!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA