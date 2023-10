Elio e le Storie Tese tornano insieme per il nuovo tour/ “Vogliamo fare nostro il concetto di resilienza…”

Elio e le Storie Tese, la reunion tanto attesa: la band si ricongiunge per il nuovo tour

Uno dei gruppi più iconici della scena musicale italiana è pronto a ricongiungersi in occasione del nuovo tour che partirà da domani. Stiamo parlando di Elio e le Storie Tese; la band de “La terra dei Cachi” – come riporta La Repubblica – è prossima a dare l’avvio al tanto atteso tour che riunisce tutti i componenti del gruppo che risultava sciolto da diverso tempo. L’annuncio, spiega il portale del quotidiano, è arrivato direttamente sui social nel pieno stile dei protagonisti.

“C’eravamo un po’ rotti le scatole di non fare niente e abbiamo pensato che sarebbe stato bello ritornare sui palchi. Noi siamo da sempre motivati da uno spirito goliardico e da un grande desiderio di fare delle canzoni complicate con testi spiritosi. E perché lo facciamo? Sostanzialmente perchè ci fanno ridere, perchè mentre componiamo ci divertiamo molto”. Questo quanto scritto sui profili social ufficiali di Elio e le Storie Tese; la band annuncia così il tour che partirà domani e andrà in scena fino al prossimo mese di dicembre.

Elio e le Storie Tese, l’annuncio social: “Daremo il meglio!”

Il tour “Elio e le Storie Tese live 2023” aprirà i battenti partendo da Genova – domani 5 ottobre – e arriverà all’atto conclusivo il 21 dicembre a Reggio Emilia. Il goliardico annuncio pubblicato sui social dalla band – e riportato da La Repubblica – prosegue nel presentare quello che sarà lo spettacolo in giro per l’Italia dei prossimi due mesi: “Siccome non sapevamo bene cosa significasse il termine ‘resilienza’ ma lo sentivamo continuamente pronunciare, ci siamo informati e abbiamo capito che volevamo farlo nostro”.

Il finale dell’annuncio pubblicato sui social dall’account ufficiale di Elio e le Storie Tese è tutto da ridere: “Il fatto di perdere anche l’ultimo dente e invece di disperarci, cercare di riavvitarlo è la nostra forma di resilienza; andiamo avanti con un dente solo, ma daremo il meglio“. Non c’è dubbio che il prossimo tour della band che finalmente torna alla formazione che ha fatto la storia avrà un successo incredibile. I fan si sono sbizzarriti nei commenti in rete e l’impressione è che si aprirà presto una vera e propria gara ad accaparrarsi i biglietti dei prossimi concerti del gruppo più irriverente della musica italiana.











