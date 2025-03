Il mondo della danza si inchina al talento di Eleonora Abbagnato; vanto tutto italiano ma anche, nel contesto degli affetti, dei suoi genitori Elio e Piera. L’etoile ha spesso raccontato di quanto siano stati fondamentali entrambi nel percorso di crescita umana; funzionale e necessario per dare libero sfogo al suo talento e quindi anche al cammino professionale. In diverse interviste non si è risparmiata nell’esprimersi con parole al miele e non molti sanno che il papà – così come suo marito Federico Balzaretti – ha avuto a che fare con il mondo del calcio.

A proposito dei genitori di Eleonora Abbagnato, sappiamo che papà Elio è stato per diversi anni un dirigente della squadra di calcio di Palermo. Proprio durante il suo impegno in Sicilia ha conosciuto sua moglie, Piera, nonché mamma dell’etoile. Due mondi diversi, per certi versi opposti; dal calcio alla danza, ma con il supporto costante che le ha permesso di conquistare le vette che ben conosciamo.

“I miei genitori sono un punto di riferimento, ho sempre sentito molto la loro mancanza quando da piccola studiavo in Francia ma c’è sempre stato un legame forte”, parlava così, a Verissimo, Eleonora Abbagnato parlando appunto del suo rapporto d’amore con i genitori. Sempre nello studio di Silvia Toffanin molti ricorderanno la rivelazione toccante a proposito della malattia della mamma, Piera; da anni vive il calvario della leucemia e proprio l’etoile non perde occasione per starle vicina e supportarla in questa esperienza tortuosa. “Mamma mi ha sempre sostenuta, anche da lontano; ora ha questa brutta malattia e cerco di stare il più possibile con lei…”.