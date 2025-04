Chi sono Elio e Piera Abbagnato, i genitori di Eleonora Abbagnato? La celebre etoile ed insegnante di danza è nata nella città di Palermo da una famiglia semplice, ma molto unita. Mamma Piera lavorava in un negozio di abbigliamento, mentre il papà Elio è stato dirigente della squadra di calcio del Palermo. Due genitori molto presenti ed importanti nella vita della ballerina che proprio parlando della mamma ha rivelato: “è stata straordinaria perché è stata capace di lasciarmi partire pur rimanendomi sempre accanto”.

L’infanzia di Eleonora è stata però segnata dalla lontananza dai genitori, visto che per seguire il sogno di diventare una ballerina professionista ha dovuto lasciare Palermo. Sono anni difficili e tosti per la giovane Eleonora che, nel salotto di Verissimo con le lacrime agli occhi, ha raccontato: “avevo l’ansia di non riuscire a sentire mia mamma. Volevo dimostrare ai miei genitori che ero felice, ma non lo ero del tutto”.

Eleonora Abbagnato: “con i miei genitori Elio e Piera un legame forte”

Elio e Piera Abbagnato, i genitori di Eleonora Abbagnato, hanno sempre sostenuto ed incoraggiato la figlia nel sogno di diventare una ballerina. Papà Elio, che ha ricoperto per diversi anni il ruolo di dirigente del Palermo, è molto legato alla figlia di cui ha detto a Verissimo: “è totalmente uguale a me, ha un carattere molto forte, è determinata, testarda”. Proprio il papà ha ricordato quando giovanissima Eleonora ha lasciato Palermo per trasferirsi a Parigi: “quando tornavo a casa, entravo in camera sua e vedevo il letto vuoto, non era assolutamente un bel momento”.

Non è stato semplice per entrambi i genitori però separarsi dalla figlia Eleonora che proprio negli studi di Verissimo ha confessato: “la mia famiglia è sempre stata il mio punto di riferimento. Da piccola ho sentito molto la mancanza dei miei, ma c’è sempre stato un legame forte”.