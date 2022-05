Elio Germano, chi è?/ Dai quattro David di Donatelli, l’Orso d’argento alla battaglia in difesa degli attori

Elio Germano, quattro David di Donatello all’attivo

Pur essendo ancora giovanissimo (ha 42 anni), Elio Germano è uno degli attori più apprezzati nel panorama italiano, che può vantare un curriculum già ricco di riconoscimenti importanti. Basti pensare ai quattro David di Donatello conquistati come Miglior Attore Protagonista. Il primo è arrivato nel 2017 per “Mio fratello è figlio unico”, a cui ha fatto seguito quello per “La nostra vita“, pellicola per cui ha ottenuto anche il Nastro d’Argento e quello come Miglior Attore al Festival di Cannes.

La critica lo ha insignito nuovamente nel 2014 per “Il giovane favoloso“, dove vestiva i panni di Giacomo Leopardi e nel 2020 per “Volevo Nascondermi“, dove ha interpretato Antonio Ligabue (in questo caso è arrivato anche l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino).

Elio Germano e la battaglia in difesa dei colleghi

Una carriera così ricca di successi rende Germano apprezzato anche dai colleghi. Ed è proprio per questo che ha voluto farsi portavoce di una campagna volta a cercare di sensibilizzare sui guadagni di chi fa il suo lavoro ritenuti troppo scarsi.Non a caso il loro settore è stato uno di quelli che ha sofferto maggiormente a causa della pandemia. “Chiediamo all’Agcom di far rispettare le leggi e alle istituzioni di penalizzare chi non le rispetta” – ha detto Elio.

Una delle richieste avanzate riguarda la volontà di vedersi riconoscere il diritto connesso al diritto d’autore da parte delle emittenti che sfruttano il loro lavoro trasmettendolo nei proprio canali. Il problema è ancora più attuale in un periodo come questo in cui le piattaforme in streaming la fanno da padrone: “Non riceviamo alcun dato su cosa mandano, di chi e quante visualizzazioni fanno” – ha detto ancora Germano.

