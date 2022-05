Elio Germano: la moglie Valeria e figli / Lui non ama il gossip

Pur avendo da poco superato i 40 anni, Elio Germano rappresenta una delle stelle più importanti del cinema italiano, dove ha avuto modo di mettersi in evidenza sia come attore sia come regista. A conferma del suo talento ci sono anche i numerosi riconoscimenti che è riuscito a ottenere, tra cui spiccano quattro David di Donatello come Miglior Attore Protagonista per “Mio fratello è figlio unico”, “La nostra vita”, “Il giovane favoloso” e “Volevo nascondermi”,

Elio Germano, chi è?/ Dai quattro David di Donatelli, l'Orso d'argento alla battaglia in difesa degli attori

Il successo non ha però cambiato l’artista, che desidera da sempre che si parli di lui soprattutto per motivi professionali. Non a caso, è davvero rarissimo riuscire a immortalarlo mentre si trova in compagnia della sua famiglia, composta dalla moglie Valeria e da tre figli. Ed è proprio per questo che a differenza di altri colleghi ha deciso di non avere alcun profilo sui social network.

Elio Germano piange ricordando Libero De Rienzo/ "Gli devo molto perchè lui era..."

La famiglia di Elio Germano: l’amore per la moglie Valeria e i tre figli

Riuscire ad avere notizie sulla vita privata di Elio è pressoché impossibile, soprattutto per sua esplicita volontà. Al suo fianco ormai da tempo c’è Valeria, una 34enne maestra elementare. Già da prima di conoscerla l’artista aveva detto chiaramente di non volersi innamorare di un’attrice, situazione invece comune a molti colleghi: “Non mi metterei mai con una donna che fa il mio mestiere – aveva detto in un’intervista -. Invidio quelli che riescono a farle durare a lungo, ma io non ce la farei. Quando torno a casa devo staccare completamente e con un’attrice rimarrei immerso nel lavoro fino al collo. Mi darebbe ansia, nella coppia cerco stabilità”.

Valeria, compagna Elio Germano, chi è?/ "Non mi piace parlare dei ca*zi miei"

La coppia ha tre figlie, ma anche su questo Elio ha sempre voluto fare in modo che tutto restasse top secret, non aveva voluto confermare nemmeno la nascita ormai avventua del suo secondogenito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA