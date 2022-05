Elio Petri, chi è il regista romano/ Il grande amore con Giuliana De Sio

Il regista e sceneggiatore romano Elio Petri autore di numerosi film che hanno fatto la storia del cinema italiano scomparso improvvisamente il 10 novembre del 1982. L’uomo nell’ultimo periodo della sua vita il regista è stato impegnato in una relazione con Giuliana De Sio. I due si conobbero sul set durante la preparazione del film “Le mani sporche” di Jean-Paul Sartre quando lei aveva solo vent’anni d’età e nonostante i 30 anni di differenza tra i due il loro amore ha superato tutte le distanze d’età.

Nonostante siano passati molti anni dalla scomparsa del regista, Giuliana De Sio continua a ricordare quella relazione con molto affetto ribadendo il grande affetto che l’ha legata al regista che a suo tempo fece scandalizzare l’opinione pubblica. Ancora oggi, nonostante l’attrice abbia vissuto altre relazioni quella con il regista è stata la più profonda.

Giuliana De Sio e Elio Petri “Un grande uomo”

Durante un’intervista a Vieni da me a Serena Bortone, Giuliana De Sio ha raccontato la sua storia con Elio Petri, definendo il regista un “Grande uomo” che le “ha lasciato tanto” lasciandosi anche andare a qualche ricordo di quel tempo: “Litigavamo continuamente perché io a 20 anni non capivo cosa c’era nella mente di un cinquantenne. Adesso capisco perfettamente le sue parole di allora, eravamo molto simili ma ci volevano degli anni per capirlo”.

Dopo la morte del regista l’attrice ha vissuto un brutto momento in cui per superarlo è dovuta ricorrere anche a qualche aiuto esterno: “Ho fatto analisi per tre anni, piangevo tutti i giorni”. Giuliana De Sio, ancora oggi, ha ammesso di non aver più ritrovato l’amore dopo la scomparsa del regista.

