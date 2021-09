Elio Petri, il grande amore di Giuliana De Sio/ Nuovo fidanzato? La breve storia con Mario De Felice poi…

Nella sua vita Giuliana De Sio ha vissuto molteplici relazioni, ma quella con il regista romano Elio Petri è stata unica e preziosa. “Mi ha lasciato tanto”, ha detto l’attrice a “Vieni da me”. Nel salotto di Serena Bortone, la De Sio ha definito Petri “il grande amore” della sua vita: “Litigavamo continuamente perché io a 20 anni non capivo cosa c’era nella mente di un 50enne. Adesso capisco perfettamente le sue parole di allora, eravamo molto simili ma ci volevano degli anni per capirlo”. Petri è morto nel 1982, a 53 anni, per un cancro: “Ho fatto analisi per tre anni, piangevo tutti i giorni…”. L’attrice ha avuto altre storie, ma il vero amore non l’ha più trovato. Lo scorso giugno, ospite a “Oggi è un altro giorno”, Giuliana De Sio ha ammesso di volersi innamorare di nuovo perché “l’amore è per sempre”.

Elvira, mamma Giuliana De Sio/ L'attrice: "L'ho amata ma lei era un’anarchica"

Giuliana De Sio e Mario De Felice: una storia finita male

Giuliana De Sio ha avuto una relazione anche con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario De Felice, più giovane di lei di 25 anni. I due hanno fatto coppia per per circa un anno, tra il 2014 e il 2015 e inizialmente l’attrice aveva difeso il loro rapporto dalle insinuazioni riguardanti la differenza di età: “La nostra storia d’amore non è più a rischio di un legame dove lui e lei hanno la stessa età o portano l’anello al dito”. Purtroppo, però, la loro storia non è finita ne migliore dei modi: “Si è comportato molto male con me. Preferisco non entrare nei particolari. Dico solo che la nostra era una storia sbagliata. E sono felice che sia finita”, ha detto l’attrice al settimanale DiPiù. Sulle pagine del settimanale Oggi, aveva definito la relazione con De Felice “un esperimento dettato da un momento di solitudine sentimentale”.

