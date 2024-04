Elio Petri: malattia e com’è morto il compagno di Giuliana De Sio/ “Si è ammalato in tre mesi”

Giuliana De Sio, sarà ospite questo pomeriggio della nuova puntata a La volta buona di Caterina Balivo. L’attrice ha vissuto un grande amore, quello per il regista Elio Petri. L’uomo è scomparso nel 1982 a causa di una malattia fulminante: “Era un amore un po’ disperato perché lui era un uomo speciale… Era tutto ciò che una donna probabilmente può desiderare… Maggior parte di quello che sono di buono oggi lo devo a lui“.

L’attrice ricordava il suo compianto compagno di vita: “Lui si è ammalto in tre mesi… Non mi ha dato neanche il tempo di capire cosa stava succedendo… Non ce la facevo neanche a girare perché piangevo tutto il giorno… Lui purtroppo è morto durante le riprese del film di Massimo” ha raccontato a Verissimo.

Giuliana De Sio sul compagno Elio Petri: “Gli sono stata vicina fino alla fine”

Giuliana De Sio ha parlato della morte del compagno Elio Petri causata da una malattia fulminante, svelando come la famiglia non l’abbia voluta al funerale del regista: “Sono riuscita a stargli vicino solo alla fine, perché poi lui era sposato… Era separato ma nel momento della malattia sono intervenuti i famigliari, io ero considerato una piccola, una bambina, una che non si poteva occupare di quelle cose per cui sono stata tenuta lontana. ”

E ancora: “Lui mi telefonava tre, quattro volte al giorno… Mi tenevano lontana… Per me era tutto incredibile, io vivevo con quest’uomo, tutti sapevano che io vivevo con quest’uomo. Ma nel momento della morte, dell’ufficializzazione, il sistema ha ricomposto la famiglia e mi tenevano da parte… Uno shock nello shock” ha raccontato l’attrice a Verissimo. L’attrice ha poi svelato, nel salotto di Silvia Toffanin, di non essere innamorata al momento. Se abbia o meno un nuovo compagno non è dato sapere.

