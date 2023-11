ELIO PETRI E ALESSANDRO HABER, EX DI GIULIANA DE SIO/ “Il primo grande amore, l’altro oggi come un fratello”

Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 18 novembre, Giuliana De Sio ricorda il suo grande amore con Elio Petri: “Mi scriveva sempre lettere. Era amore, un amore un po’ disperato perché lui era un uomo speciale, che aveva una testa pazzesca e un cuore pazzesco. Era molto colto e spiritoso, probabilmente tutto ciò che una donna può desiderare in quanto a contenuti. Una parte di quello che sono lo devo a lui.”

Ha poi aggiunto: “Si è ammalato ed è andato via in tre mesi. Sono stata vicino a lui solo alla fine, perché lui era sposato e intervenne anche tutta la famiglia, quindi venni tenuta lontana. Non fui gradita neppure al funerale. Fu incredibile, perché tutti sapevano che io vivevo con quell’uomo!” Su Alessandro Haber invece, altro storico ex di Giuliana, l’attrice ha dichiarato: “Oggi siamo tornati a lavorare insieme. Per me è come un amico, un fratello.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuliana De Sio, ex fidanzati: da Alessandro Haber a Elio Petri

Tutti gli ex fidanzati di Giuliana De Sio: da Alessandro Haber a Elvio Porta. Ma anche Gabriel Garko e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Mario De Felice. Attrice di successo e tra le più apprezzate del panorama cinematografico italiano, la De Sio può vantare un curriculum sentimentale di tutto rispetto. Se sul grande e piccolo schermo si è fatta notare ed apprezzare per ruoli forti ed emotivi che le hanno permesso di vincere anche 2 David di Donatello nel curriculum, nella vita privata la bellezza di Giuliana ha conquistato diversi cuori. A cominciare dal collega Alessandro Haber a cui è stata legata quando aveva soli 19 anni. I due sono sono stati legati per circa 3 anni, ma la storia è naufragata per divergenze caratteriali. Proprio Haber dalle pagine di Libero parlando della sua relazione con la De Sio ha raccontato: “una donna che mi ha segnato è stata Giuliana De Sio: siamo stati insieme tre anni, io avevo 29 anni, lei 19, poi si è rotto qualcosa per colpa di entrambi. Non siamo riusciti a rimediare, perché è la storia di tutti amarsi, lasciarsi, ferirsi. Con lei ci siamo risentiti, ma solo da amici”.

Successivamente l’attrice è stata legata al regista Elio Petri, conosciuto sul set del film Le mani sporche. Una relazione importante che andava a gonfie vele, ma a interrompere il loro amore è stato il destino. Elio, infatti, è morto nel 1982. Un lutto che ha sconvolto la vita dell’attrice che ci ha messo molti anni per riprendersi.

Giuliana De Sio compagno: nella sua vita anche un corteggiatore di Uomini e Donne

Dopo la morte del regista Elio Petri, Giuliana De Sio ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Elvio Porta e poi di Francesco Nuti. Successivamente l’attrice di cinema e teatro si è legata a Mario De Felice, ex corteggiatore di Uomini e Donne più giovane di 25 anni. Una storia finita molto male stando alle dichiarazioni rilasciate proprio dall’attrice: “si è comportato molto male con me. Preferisco non entrare nei particolari. Dico solo che la nostra era una storia sbagliata. E sono felice che sia finita”.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non aspettava altro e dalle pagine del settimanale DiPiù ha replicato alle parole della ex compagna: “se mi sono allontanato la colpa è stata tua e del tuo carattere. A partire dal modo in cui ti capitava di affrontare quelle che per me erano solo piccole cose”. Nonostante tanti e diversi amori, la De Sio non è mai diventata mamma anche se ha vissuto sulla sua pelle l’aborto. “A 18 anni non ero pronta e ho abortito, anche se allora l’aborto non era legale. Poi, invece, non sono mai riuscita a portare avanti una gravidanza. Per quattro volte, incinta di quattro mesi, ho perso un bambino. Cinque o sei volte ho provato anche l’inseminazione artificiale, non è andata e basta. Di recente un medico mi ha spiegato che forse la responsabilità è della mia tendenza a coagulare troppo. Chissà, magari sarebbe bastato prendere un farmaco” – ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair.

