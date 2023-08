Elio Servo accusa Tina Cipollari a Uomini e Donne: “È pazza”/ Un video lo incastra e scatena la lite

Nuova lite tra Elio Servo e Tina Cipollari a Uomini e Donne: cos’è accaduto

Non si arrestano le liti tra Elio Servo e Tina Cipollari a Uomini e Donne. La nuova edizione è infatti iniziata tra scintille e accuse per l’opinionista e il cavaliere, che in studio hanno dato già spettacolo. Nel corso delle prime registrazioni della nuova stagione del dating show di Canale 5, Tina ha iniziato a stuzzicare Elio sin dai saluti, da quest’ultima non ricambiati. Ma non è tutto: l’opinionista ha portato in studio dei cannoli alla ricotta che ha distribuito al pubblico. Un gesto che, per chi ha seguito la scorsa stagione, sa che è una stoccata ad Elio, allergico ai latticini.

Questi primi gesti hanno suscitato l’ira del cavaliere, scatenando di conseguenza un’accesa lite. Ma non è finita qui perché i dissapori si sono alimentati anche nel corso della registrazione del 29 agosto 2023.

Elio Servo accusa Tina Cipollari di essere “pazza”: il video lo incastra

Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni scopriamo infatti che Tina Cipollari ha avuto una nuova discussione con Elio, questa volta a causa di un video che è stato trasmesso in studio. Il cavaliere è stato beccato mentre parlava male della bionda opinionista con una dama, Aurora Tropea. A quanto pare, Elio avrebbe definito Tina “pazza”; il tutto è stato dunque mostrato all’opinionista e, inutile dirlo, in studio si è scatenata una nuova lite tra i due. Un’antipatia la loro che potrebbe occupare molte puntate di questa edizione di Uomini e Donne.

