Elio Servo e Aurora, lite con Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Ballo gate e…

Elio Servo e Aurora contro Tina Cipollari e Gianni Sperti

Nello studio di Uomini e Donne nascono amori, ma anche antipatie. La nuova stagione del dating show di canale 5, infatti, sta già regalando le prime emozioni, ma anche le prime discussioni. Nel corso della puntata in onda il 19 settembre, infatti, Tina Cipollari e Gianni Sperti si scagliano contro Elio Servo e Aurora, protagonisti del parterre del trono over che hanno già discusso diverse volte con i due opinionisti. Tra Gianni e Aurora, la prima lite della stagione è stata causata da dello zucchero che la dama ha regalato a Gianni esortandolo ad essere più dolce nei suoi confronti. Un regalo che ha scatenato la reazione di Sperti dando il via ad un durissimo scontro.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani/ Battuta spietata: "Mi ero dimenticata della mummia..."

Elio, invece, ha accusato Tina di non aver ricambiato il suo saluto portando la Cipollari a reagire. Tina, infatti, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di concedergli il saluto alla luce di tutto ciò che è avvenuto nella scorsa stagione, ricca di discussioni pesantissime tra i due. Nella puntata in onda oggi, un filmato con protagonisti Aurora ed Elio sarà al centro della discussione.

Elio Servo accusa Tina Cipollari a Uomini e Donne: "È pazza"/ Un video lo incastra e scatena la lite

Lite furiosa a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianni Sperti e Tina Cipollari, vedendo Elio Servo e Aurora ballare insieme, hanno chiesto ai due il motivo del ballo. I due opinionisti, pensando che i due abbiano parlato male di loro, chiedono così a Maria De Filippi di vedere il filmato e ascoltare l’audio.

Dopo aver visto e ascoltato tutto, Gianni e Tina si scaglieranno contro Elio e Servo anche se, come si legge ancora nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella conversazione tra la dama e il cavaliere, non c’è nulla di compromettente.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari contro Manuel Maura a Uomini e Donne?/ Cos'è accaduto nella prima registrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA