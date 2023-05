ELIO SERVO, LITE CON GEMMA E TINA A UOMINI E DONNE/ “Non prendetemi per cu*o”

Elio Servo sbotta a Uomini e Donne

Elio Servo perde la pazienza e si infervora nella puntata di Uomini e Donne dell’11 maggio. A scatenare tutto è nuovamente la ricotta, un cibo che riporta alla mente del cavaliere i ricordi dolorosi del passato come ha raccontato durante le prime puntate di cui è stato protagonista. Una storia a cui, Gianni Sperti e Tina Cipollari non sembrano più credere. La bionda opinionista, in particolare, sfida Elio annunciando di voler mangiare la ricotta in studio davanti a lui. Le parole della bionda opinionista scatenano così la reazione di Elio.

“Non prendetemi per il cu*o per un mio dramma. A me fa schifo la ricotta. Potrebbero offrirmi anche 100mila euro e non la mangerei e non perchè non abbia bisogno di tali soldi”, sbotta Elio che poi si scaglia anche contro Gemma Galgani che lo invita a moderare i toni (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Elio Servo contro Gemma Galgani

Si conclude con il botto la stagione del trono over di Uomini e Donne che ha avuto, nelle ultime settimane, in Elio Servo il protagonista maschile indiscusso. Arrivato in trasmissione per trovare l’amore, Elio ha avuto diversi scontri in primis con Tina Cipollari, ma anche con Gemma Galgani. La dama di Torino che non ha gradito la scelta di Elio di chiudere la loro conoscenza perchè la considera troppo grande per lui, si è scagliata contro Elio per una foto pubblicata su whatsapp.

“Hai messo una fotografia nella tua chat dove ci siamo Gianni, io e Paola. Non capisco il motivo per il quale ti permetti a mettere una foto del genere. Se ero anziana per proseguire la conoscenza perché usi la mia immagine per il tuo numero su WhatsApp? Questa è una cosa che oltretutto non puoi fare. Oltre che dal punto di vista morale, anche legalmente”, le parole di Gemma. Uno scontro che sia riaccende oggi con il cavaliere che si lascia andare a parole dure nei confronti della dama

Elio Servo contro Armando, Gianni e Tina Cipollari

Lo scontro non si limita a quello con Gemma Galgani. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, il cavaliere si scontra in primis con Tina Cipollari che decide di portare in studio la ricotta, ma anche con Armando Incarnato e Gianni Sperti. Il cavaliere napoletano ha più volte criticato l’atteggiamento di Elio contro cui torna a puntare il dito anche oggi.

Stesso discorso per Gianni Sperti che puntata il dito contro Elio per difendere Tina, ma soprattutto Gemma Galgani. Quella di oggi sarà l’ultima puntata con Elio protagonista o il cavaliere tornerà nel parterrà a settembre quando comincerà la nuova stagione?

