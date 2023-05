Elio Servo, lite con Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Una foto…

Elio Servo, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Elio Servo è indubbiamente uno dei protagonisti delle ultime settimane di Uomini e Donne. Il cavaliere, dopo essere uscito con Gemma Galgani con cui, però, ha spiegato di poter avere solo un’amicizia, è uscito con Paola per poi chiudere anche con quest’ultima. In attesa di trovare la donna della sua vita, Elio sta facendo parlare di sè soprattutto per le numerose discussioni con Tina Cipollari. Nel corso delle ultime puntate trasmessa su canale 5, tra Elio e Tina sono volate parole forti. I due non si sono risparmiati dando vita ad un botta e risposta infuocato che ha coinvolto anche gli altri protagonisti della trasmissione.

Gemma Galgani chiude con Elio, a Uomini e donne?/ Esplode il triangolo con Tina

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, però, Elio discuterà animatamente con Gemma Galgani. A scatenare la lite sarà una foto pubblicata dal cavaliere su whatsapp.

Tina Cipollari show contro Elio

Gemma Galgani, come riferisce Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della puntata in onda oggi, si scaglia contro Elio per aver pubblicato su whatsapp una foto con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Una rivelazione che scatena la lite in studio con Elio che si difende dall’accusa di essere alla ricerca di popolarità.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 9 maggio/ Gemma ed Elio, attriti in studio

A scagliarsi contro Elio, però, è anche Tina Cipollari. Tra il cavaliere del trono over e la bionda opinionista non c’è alcuna simpatia e la rivelazione di Gemma dà vita ad un vero e proprio Tina Cipollari show. Tra l’opinionista e il cavaliere ci sarà un’altra, tesissima discussione? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani chiude con Giuseppe per Giorgio Manetti?/ A Uomini e Donne si attende…

© RIPRODUZIONE RISERVATA