Elisa/ A Radio Italia Live anticipa Back to the future, canterà O forse sei tu?

Elisa, reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo dove si è classificata seconda con O forse sei tu, oltre alla partecipazione a Radio Italia Live 22, sarà impegnata nel suo Back to the future tour 2022. Questo tour vedrà Elisa non solo nella veste di cantante, bensì anche di direttrice artistica dell’evento a cui tiene moltissimo, infatti sta seguendo direttamente l’organizzazione nei dettagli. Questo enorme progetto la porterà ad esibirsi in tutta Italia, ci saranno quindi moltissime date a disposizione per poter ascoltare la sua grandiosa voce. Questo tour avrà come denominatore comune, oltre alla musica naturalmente, il tema green che da sempre sta molto a cuore alla cantante. Back to the future tour è collegato anche all’istituzione di un fondo per raccogliere denaro per impiantare alberi nelle nostre città.

Ci si è posti come obiettivo di raggiungere la cifra di 9 milioni di alberi entro i prossimi cinque anni. Per questo motivo, tutte le tappe del tour avverranno in location di particolare valore naturale e paesaggistico e tutto sarà organizzato e realizzato in modo tale da garantire un basso impatto ambientale. Inoltre, durante il concerto saranno trasmessi dei video che parleranno di eco-sostenibilità. Elisa ha parlato dettagliatamente e con grande entusiasmo di questo progetto nell’intervista rilasciata a Recensiamo Musica.

Elisa, vent’anni di carriera e di successi

Elisa (nome completo Elisa Toffoli) è un’icona della musica italiana, con oltre venti anni di carriera alle spalle. Infatti, è cantante, musicista e produttrice musicale. Il suo album di esordio, a soli 19 anni, è Pipes & Flowers che riscuote grande successo, ma i veri riflettori si accendono quattro anni dopo quando nel 2001 vince il Festival di Sanremo con il brano Luce (tramonti a nord est). All’attivo Elisa vanta un disco di diamante, un disco multiplatino, 44 dischi di platino e 9 dischi d’oro. Per citare un esempio delle sue grandi doti di compositrice, basta dire Ancora qui, ovvero il brano colonna sonora del film Django Unchained di Quentin Tarantino, scritta da Elisa e composta da Ennio Morricone. L’album della colonna sonora è stato anche premiato ai Grammy Awards 2014 per la categoria miglior colonna sonora per un film. Un’altra particolarità che contraddistingue Elisa è il fatto che rapresenta una delle pochissime cantautrici italiane a scrivere i suoi testi quasi esclusivamente in inglese. Ma ha cantato anche in spagnolo, francese, sloveno e curdo, oltre che in italiano naturalmente.

