Elisa Angius, Il Collegio 7/ Rischio espulsione? Un percorso iniziato tra batoste e ramanzine…

Elisa Angius ha capito subito come iniziare a piccoli passi può essere un ottimo modo per integrarsi all’interno di un programma così particolare come Il Collegio. Nelle prime settimane non è risultata tra le più influenti della scuola, sia dal punto di vista delle dinamiche tra collegiali che del profitto. Nella quarta puntata andata in onda lo scorso 1° novembre ha però messo in evidenza un netto miglioramento dal punto di vista della propensione verso attività nuove e in riferimento alla condivisione con i compagni.

Purtroppo però i suoi sforzi non sono andati a buon fine e ciò che ha ottenuto, almeno dal punto di vista didattico, sono state per lo più batoste e ramanzine. Innanzitutto, è stata la meno partecipativa e coinvolta in occasione della lezione di botanica all’aperto, ottenendo come punizione il compito di innaffiare da sola tutte le piante. Non più decorosa la figura fatta in occasione della lezione dedicata alla costituzione; come altre compagne, non ha saputo recitare l’inno di Mameli ed è stata così costretta a impararlo quanto prima dopo un duro ammonimento.

Un esperimento particolare per Elisa Angius

Elisa Angius è stata scelta per un particolare esperimento a Il Collegio 7; è stata infatti momentaneamente spostata dalla sezione A alla sezione B. In questo modo, avrà modo di confrontarsi sia dal punto di vista didattico che relazionale anche con gli altri compagni. Tornando al suo atteggiamento nell’ultima settimana, alla fine è risultata tra le peggiori sia per profitto che per atteggiamento ottenendo un duro ammonimento da parte del preside. Il dirigente si è dimostrato particolarmente nervoso ed ha preannunciato che tutti quelli, compresa Elisa, che si sono distinti per cattivo rendimento rischiano seriamente di pregiudicare il prosieguo dell’esperienza. In merito ai rapporti con i compagni, la giovane sta ancora cercando di costruire amicizie degne di nota limitandosi a conoscere a poco a poco tutti i collegiali. Ad oggi però sembra avere diverse difficoltà ad aprirsi, forse per la poca empatia con il resto dei compagni. Il web è invece sommariamente contrariato in riferimento alla sua esperienza; dopo la poca esposizione delle prime settimane, molti non hanno visto di buon occhio i risultati ancora più negativi messi in evidenza nell’ultima puntata.

