Elisa annuncia tre nuovi concerti/ “Serve tornare per la famiglia e i miei musicisti”

Grande notizia per tutti i fan di Elisa. La cantante ha appena annunciato sul suo profilo Instagram che si prepara a tornare sul palco per nuovi concerti. Tre nuove date che i fan hanno accolto con gioia e grande entusismo, così come la stessa Toffoli. “E niente mi sa che facciamo altri tre concerti!!! – ha annunciato la cantante nel posto pubblicato su Instagram – Torniamo perchè serve tornare, e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew.” ha spiegato. Così spiega che il ricavato dei concerti, “Come è stato anche per il concerto a Fusine, […] andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui nel nostro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa e non è prevista almeno fino alla primavera del 2021 o probabilmente oltre.”

Nuovi concerti Elisa: date e biglietti

Un gesto sicuramente ammirevole quello di Elisa nei confronti della sua famiglia “musicale”, così come lei stessa tiene a sottolineare. Assieme all’annuncio, Elisa ha poi svelato le tre dare con luoghi annessi. Inoltre tutti i dettagli per acquistare i biglietti per i concerti. Trovate tutto di seguito:

15.09.2020 – Real Belvedere di San Leucio – CASERTA

17.09.2020 – Piazza Dei Signori – VICENZA

19.09.2020 – Arena Della Regina – CATTOLICA (RN)

I biglietti per i concerti a San Leucio e a Cattalica saranno in vendita a partire dalle ore 17.00 di domani (venerdì 14 agosto).

Per il concerto a Vicenza biglietti in vendita a partire dalle ore 11.00 di sabato 15 agosto.

Info e biglietti su friendsandpartners e ticketone.it





