Elisa Cimbaro chi è la concorrente de Il Collegio 6/ “Sono nata nell’epoca sbagliata”

Chi è Elisa Cimbaro concorrente de Il Collegio 6?

Elisa Cimbaro, 14 anni, anche lei dichiara “sono nata nell’epoca sbagliata” vedremo come se la caverà a Il Collegio 6. Il reality torna protagonista oggi, 26 ottobre, su Rai 2. Oltre che per un’attrazione verso gli anni ’70 (come il suo compagno Filippo), Elisa adora lo stile gotico e vintage, che trova “più elegante” rispetto alla moda odierna, troppo caotica e poco di buon gusto; ha anche una passione per la cronaca nera.

Ma non fatevi ingannare: è una ragazza molto empatica (lascia spesso copiare i suoi compagni durante le verifiche) e decide di partecipare a Il Collegio proprio per avvicinarsi ai suoi coetanei, che vede come una generazione troppo lontana dai suoi canoni, la definisce infatti rozza e pensa che basti ascoltare una canzone di Frank Sinatra per capire quanto squallido sia il mondo odierno.

Elisa Cimbaro “si sente un po’ sola”

Elisa Cimbaro si lamenta di abitare in un piccolo paesino, Tarvisio (UD), che conta solo 4000 abitanti e che a causa della realtà in cui vive, viene vista come una diversa e poco raccomandabile. Il padre però, che conosce sua figlia a fondo e sa andare oltre uno stile (che in realtà nemmeno stona sulla ragazza), spera che possa trovare qualcuno con cui confidarsi e addirittura chi può trovarla carina, siccome per stessa dichiarazione di Elisa, si sente un po’ sola. Il suo account Instagram accoglie 3000 followers e, come ogni d’epoca che si rispetti, non ha un account TikTok. Riuscirà a trovare qualcuno simile a lei, che vada oltre lo stile che ha nel vestirsi a Il Collegio?

Il Collegio 6, video di presentazione di Elisa Cimbaro: la sua backstories