La storia del caso Elisa Claps, cos'è successo: dalla scomparsa al ritrovamento, le indagini e i misteri sull'omicidio della 16enne di Potenza

La storia di Elisa Claps è tra le vicende di cronaca nera più terribili, la cui verità è venuta a galla tra notevoli difficoltà, e di cui si parla oggi a Darklines. Solo la tenacia familiare, insieme alla pressione mediatica, alle indagini scientifiche e ad alcune testimonianze accurate, ha permesso di arrivare a una condanna definitiva. Eppure permangono interrogativi sulle ragioni di alcuni inspiegabili silenzi, motivo per il quale si ritiene che possano esserci ancora molti particolari non emersi.

Il caso ha inizio il 12 settembre ’93, quando la studentessa sedicenne di Potenza scomparve nel nulla. Aveva detto al fratello che sarebbe andata a messa con un’amica e poi a pranzo con la famiglia; in realtà, si diresse alla Chiesa della Santissima Trinità, nel centro storico potentino, dove aveva appuntamento con un ragazzo, Danilo Restivo. La ragazza entrò in quella chiesa, dove avevano appuntamento, senza più uscirne viva.

I sospetti si concentrarono subito sul ventunenne, che invece sosteneva di aver salutato la ragazza dopo il loro incontro e di aver girato per la città. Ma c’erano troppe cose che non tornavano: dal buco temporale dalle 12 alle 13:45 alla ferita alla mano medicata al pronto soccorso, dall’assenza di testimoni alla mancanza di un alibi.

DALLA SCOMPARSA AL RITROVAMENTO DI ELISA CLAPS

La ricerca di Elisa Claps e della verità fu complessa, anche perché ostacolata da molti depistaggi, tra falsi messaggi e piste mai approfondite, come quella del biglietto anonimo lasciato vicino alla tabaccheria del padre della ragazza, la cui analisi poteva portare a eventuali complicità, anche perché suggeriva che il ragazzo non avesse agito da solo.

Il corpo della ragazza, però, fu ritrovato solo diciassette anni dopo, nel marzo 2010, in maniera del tutto casuale da alcuni operai che dovevano riparare una perdita nel tetto della chiesa. Il corpo mummificato di Elisa Claps era nel sottotetto, insieme agli oggetti personali che aveva il giorno della scomparsa. L’autopsia rivelò che era stata uccisa con tredici coltellate; inoltre, su una mano aveva una ciocca di capelli tagliata, risultata essere parte del modus operandi di Restivo, incastrato poi dall’omicidio di Heather Barnett.

La prova del coinvolgimento dell’uomo arrivò dal test del DNA su una macchia di sangue trovata sulla maglia della ragazza, ma furono raccolti anche altri reperti. Si arrivò così all’arresto, al processo e alla condanna a trent’anni di carcere, confermata in Cassazione, mentre nel Regno Unito venne condannato all’ergastolo per il delitto della sua vicina di casa.

I SILENZI E DEPISTAGGI NEL CASO ELISA CLAPS

Il caso Elisa Claps continua a far discutere perché fu segnato da un silenzio collettivo: infatti, si sostenne che almeno quindici persone sapessero della presenza del cadavere nella chiesa, ma nessuno denunciò, allungando il mistero. Emersero anche molti depistaggi: piste come quella dell’Albania (1994) o del Brasile (1999) erano in realtà tutte infondate e attribuite a Restivo stesso.

Ma la famiglia della vittima denunciò omertà e silenzi da parte della Chiesa. Ad esempio, il parroco “don Mimì” negò l’accesso alla chiesa per ispezioni, e altri soggetti tentarono di far tacere i testimoni. La mamma di Elisa, alcuni anni prima del ritrovamento, aveva rivelato di nutrire sospetti nei confronti del prete, in quanto le aveva impedito di ispezionare la chiesa.

Fece scalpore poi la notizia che il viceparroco aveva ritrovato il cadavere alcuni mesi prima, ma non avrebbe denunciato il ritrovamento perché l’arcivescovo, quel giorno, era impegnato e non riusciva a contattarlo telefonicamente, cosa che però non fece perché gli passò di mente.