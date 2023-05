Elisa De Panicis attacca Daniele Dal Moro/ “Manipolatore pesante” arriva la replica

Elisa De Panicis attacco mirato a Daniele Dal Moro: lui replica

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono conosciuti e innamorati durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Le prime fasi della loro storia, però, sono state piuttosto travagliate con liti pesanti e spesso eccessive. Elisa De Panicis, molto amica della bionda venezuelana, ha attaccato il modello veronese riprendendo un video risalente al reality show condotto da Signorini.

“Tralasciando l’italiano. Ma sto carattere di sta persona? Manipolatore pesante” afferma Elisa De Panicis lanciando una bordata a Daniele Dal Moro, il quale non impiega molto a replicare: “Ma tu perchè hai scritto cantante nella bio di Instagram?“. L’influencer, in effetti, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Choca la cui videoclip mostra un volto televisivo molto noto. Il botta e risposta tra i due, al momento, si è fermato qui ma non si esclude possa nascere una verra e propria battaglia sui social. Cosa pensa al riguardo Oriana Marzoli? La bionda venezuelana non è ancora intervenuta sulla questione.

Non è la prima volta che Elisa De Panicis attacca Daniele Dal Moro, prendendo le difese dell’amica Oriana Marzoli. Durante l’esperienza al GF Vip, la coppia è stata spesso protagonista di alti e bassi. In uno di questi momenti, il bel veronese si esprimeva così nei confronti della bionda venezuelana: “Non è meglio che lascio perdere così nessuno dei due si fa male?”

A questo punto, Elisa De Panicis ha lanciato una frecciata al veleno nei confronti di Daniele Dal Moro: “Ma se Daniele non aspettava altro!!! Adesso se la tira e fa la prima donna. Dios mio Per un lato meglio così…almeno si rende utile altrimenti era un altro comodino che arrivava in finale”.

