Elisa De Panicis, Coronavirus/ Alba Parietti:”dillo hai detto una cazzat*”, le scuse?

Elisa De Panicis è stata attaccata per quanto detto su Instagram in una storia, cioè che era felice che il sud batteva il nord per quanto riguarda il Coronavirus. L’ex Gf Vip è ospite a Live Non è la D’Urso in collegamento e spiega: “In primis chiedo scusa a tutti per quanto ho detto“. Alba Parietti ed Enrica Bonaccorti l’attaccano: “Non trovare spiegazioni”. La ragazza aggiunge: “Ho cercato di vedere la mia reazione, molte volte mi viene una risata isterica”. E ci tiene a specificare: “Volevo fare ironia, dicendo che per una volta il sud era avanti e io ero a Milano e non potevo scendere“.

Piovono le polemiche sui social network per una sua nuova battuta, considerata fuori luogo. Barbara D’Urso le chiede se avesse bevuto prima di fare quel video, la ragazza spiega: “Sono astemia e non bevo, probabilmente sarebbe stato meglio se fossi stata ubriaca“. Anche questo sembra essere del tutto fuori luogo con da un parte il pubblico che si muove, specificando che la ragazza ha incentivato in un certo senso l’alcolismo. Forse avevano ragione proprio la Parietti e la Bonaccorti che avrebbe fatto meglio a scusarsi e a rimanere in silenzio dopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA