Elisa de Panicis fidanzata?/ Bacio appassionato con uomo misterioso: “Fate l’amore”

Elisa De Panici si è fidanzata? L’ex gieffina del Grande Fratello Vip torna nuovamente sulla cresta dell’onda e questa volta non per via di qualche scatto hot postato sui social o per le varie polemiche che spesso la vedono protagonista, ma perché da qualche ora ormai sui suoi social campeggia l’immagine di un misterioso uomo dal fisico asciutto, capelli lunghi neri e, soprattutto, pronto a prepararle le omelette mentre lei si dedica al pilates e ad una corsa in spiaggia. Al grido di “Fate l’amore e non fate la guerra”, Elisa des Panicis ha pensato bene di pubblicare un video in cui, al rallentatore, lei corre incontro al suo presunto fidanzato che la prende in braccio e la bacia con passione. Il video ha fatto già il giro del web ma non è dato sapere chi è il misterioso uomo visto che nemmeno lei lo tagga per presentarlo ai suoi fan.

ELISA DE PANICIS PRESENTA AI FAN IL NUOVO, PRESUNTO, FIDANZATO?

Al momento sappiamo di lui non solo che sembra innamorato di Elisa de Panicis ma anche che ama cucinare per lei e passare le giornate in sua compagnia. Per chi non lo sapesse ancora, l’ex gieffina è rimasta bloccata in Messico prima del Lockdown e lì è rimasta in queste ultime settimane. A quanto pare proprio queste settimane di quarantena e di mancato ritorno in Italia, le hanno permesso di tornare nel nostro Paese ma anche di trovare l’amore. In molti hanno comunque notato che il giovane porta un piccolo anello all’anulare, per alcuni addirittura una sorta di fedina, che sia solo un fidanzato in prestito o i due sono già alla fase successiva del loro rapporto?



