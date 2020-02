Elisa De Panicis, foto sul jet privato/ “Quanto mi manca”: web indignato!

Elisa De Panicis torna al centro della polemica. Nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip, e anche nelle settimane successive, la bella influencer è finita al centro del gossip per la storia avuta con Andrea Denver. Oggi ci torna per un post pubblicato su Instagram che ha sollevato non poche critiche. Nella foto postata, Elisa si rilassa seduta su un aereo privato. Lo scatto è poi accompagnato da queste parole: “Quanto mi manca la sensazione di poter viaggiare libera, prendendo un aereo privato e decidere all’ultimo di andare in qualche destinazione … paradisiaca”. Inutile dire che il cenno fatto all’aereo privato ha scatenato un bel po’ di commenti per nulla positivi nei suoi confronti. “Per quanto sei figa, sei stupida. Fatti 2 conti”, ha scritto un utente. “Ti manca il piedistallo!”, ha scritto un altro hater, e ancora “Potresti essere contenta invece… fai la bella vita senza saper fare niente…”

Elisa De Panicis, dai flirt al jet privato

Insomma, l’uscita di Elisa De Panicis è parsa abbastanza infelice a molti utenti che l’hanno dunque aspramente criticata per la foto e la frase sul jet privato. Di certo la bella influencer sa come far parlare di sé. Negli ultimi tempi si infatti chiacchierato di un possibile flirt col calciatore del Milan Theo Hernández ma, nel salotto di Pomeriggio 5, Elisa ha poi svelato che, dopo un’iniziale frequentazione, è tutto finito. “Ora sono completamente libera” ha fatto sapere l’ex gieffina, ospite di Barbara D’Urso, Dunque la De Panicis è attualmente single, ma chissà che non finisce presto al centro di nuovi e scottanti gossip!





