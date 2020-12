Elisa De Panicis: “Il mio party? Era solo una cena”/ Groppelli: “Siete dei cialtroni”

Si torna a parlare del party di compleanno organizzato da Elisa De Panicis poche settimane fa nel salotto di Pomeriggio 5. Tanti gli ospiti in studio ma non la diretta interessata che, trovandosi all’estero, ha deciso di inviare a Barbara D’Urso un videomessaggio. “Il mio non era un party ma una cena” ha precisato Elisa, “Avevamo fatto tutti il tampone, c’è stato un malinteso tra il proprietario dell’albergo e Mila in merito al tag… Ci tengo a precisare che al tavolo di fianco non conoscevo nessuno, casualmente erano degli amici di Mila. Poi ho preso il conto e ho notato che c’erano degli errori, c’erano delle cose in più. Poi mi hanno detto che avevano unito i due conti, quindi col tavolo di fianco. Quella persona ha preso e ha pagato lui”, ha spiegato.

Patrizia Groppelli Vs Elisa De Panicis e Mila Suarez: “Festa in piena pandemia? Siete dei cialtroni!”

La questione si è dunque allargata a questo imprenditore che si sarebbe offerto di pagare la cena non solo al suo tavolo ma anche a quello di Elisa De Panicis. Versione confermata anche dal diretto interessato con una lettera inviata proprio a Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. “Era un mio amico, non di Elisa. È stato un gesto carino che ha voluto fare…” ha precisato Mila Suarez. “Ma magari voleva qualcosa in cambio”, ha ipotizzato Patrizia Groppelli, pungente come sempre. A lei sono andati gli applausi di gran parte dei presenti quanto ha riportato al centro dell’attenzione il vero fulcro di questa vicenda: “La questione vera è che in piena pandemia voi avete fatto i cialtroni andando a festeggiare in un ristorante di un albergo! Siete stati dei cialtroni!” ha infatti tuonato.



